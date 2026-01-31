Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sanidad

Supervivientes de cáncer hematológico se forman para prestar apoyo a personas recién diagnosticadas

Montse Fernández
Montse Fernández
31/01/2026 16:57
La entidad tiene una web a través de la cual es posible informarse de cada una de sus iniciativas
Cedida
Asotrame, la Asociación galega de persoas transplantadas de médula ósea e enfermidades oncohematolóxicas, acaba de iniciar una formación de nuevo voluntariado para dar soporte a su programa “Apoio entre iguais”. 

La entidad, con sede en la urbe naval, confirmaba en las últimas jornadas que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, prestará su colaboración para preparar a supervivientes de cáncer hematológico para que puedan ofrecer apoyo emocional a pacientes recientemente diagnosticados. De este modo, Asotrame dispondrá de una subvención de 8.900 euros para tal fin y a lo largo de este año para capacitar a una veintena de personas que dejaron atrás la enfermedad. 

“A finalidade non é outra que complementar o labor profesional que presta o servizo de atención psicosocial da entidade, cun equipo de persoas que deixou atrás a enfermidade, capacitado para atender as necesidades emocionais e resolver dúbidas que formulen actuais pacientes de leucemias, mieloma múltiple ou linfomas de distintos puntos de Galicia, actuando por medio de encontros virtuais e presenciais”, indican desde la entidad ferrolana.

El programa busca dar soporte a pacientes de mano de otros que lo fueron y que ayudan a asimilar la nueva condición.

