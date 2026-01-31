La rondalla Bohemios celebra su hermandad con la coral de Avilés

Bohemios en el cambio de madrina del año pasado| Jorge Meis

El teatro Jofre será este domingo –19.00 horas– escenario de un encuentro musical en el que tomarán parte distintas agrupaciones musicales de Ferrol y Avilés como la Rondalla Bohemios, Añoranzas y la Rondalla de mulleres Santa Uxía de Mandiá, además de la Coral Polifónica de Avilés.

El concierto sirve como acto de refuerzo del hermanamiento que mantienen la rondalla ferrolana Bohemios y la coral de Avilés, una unión que es cultural pero también institucional y que se estableció hace ya más de dos décadas, aunque estuvo algunos años sin que se celebrase el festival que hoy tendrá lugar en el Jofre, y al que ha confirmado su asistencia el edil de Cultura, José Ponte Far.

El encuentro tendrá en esta ocasión un añadido especial, ya que la cita estará dedicada al presidente de Bohemios Carlos López Pedreira, recientemente fallecido y que fue el impulsor del Hermanamiento de la Rondalla Bohemios de Ferrol con la Coral Polifónica de Avilés.

De este modo, las actuaciones servirán de reconocimiento a la tradición que él ayudó a construir y a mantener viva en la ciudad naval, apreciando el legado de la música de rondalla y coral.