Diario de Ferrol

Sociedad

La iniciativa solidaria para restaurar el manto de la Virgen de Dolores suma ya 5.000 euros


Montse Fernández
Montse Fernández
31/01/2026 16:52
Una imagen de la virgen saliendo en procesión
AEIG
La campaña de crowdfunding iniciada por la Cofradía de Dolores de Ferrol para recaudar fondos para restaurar el manto de la virgen va por buen camino y en breve se alcanzarán los 5.000 euros. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a visitantes, cofrades, familias, empresas y entidades que, con su aportación, formarán parte de la historia de esta restauración”, trasladan desde la hermandad ferrolana. 

Recuerdan desde el colectivo que las aportaciones pueden hacerse a través de varias vías diferentes, ya sea de forma presencial, en la Casa de Hermandad, en horario de apertura de oficina (martes y jueves de 18.30 a 20.00 horas) o bien en la iglesia de Dolores, localizando a los cofrades voluntarios durante la apertura del templo. 

El elemento más singular del manto de la Dolorosa es el escudo de Ferrol que está bordado en la cola

El manto de la Dolorosa regresa al taller para frenar su deterioro tras ochenta años de cera y chaparrones en Ferrol

Más información

Asimismo, se ha habilitado también una cuenta bancaria para hacer llegar el dinero por transferencia (ES58 2080 0200 4630 4012 0033)

Por otra parte, la hermandad recuerda que solo se recaudarán fondos para restaurar el histórico manto por las vías anteriormente citadas y piden “desconfiar de cualquier otra iniciativa externa” que pudiera surgir. 

La pieza de tela que cubre a la virgen se mandó hacer en el año 1944 a las Hermanas Adoratrices de Madrid y se lució por primera vez el Viernes Santo de 1945, un año después de hacer el encargo. 

