La estación de autobuses de Ferrol afronta otro año sin mejoras de calado

La Xunta defendió que este año se acometerán mejoras en los accesos y la seguridad de la estación Jorge Meis

La estación de autobuses de Ferrol continuará siendo durante el presente 2026 un espacio fantasma. El edificio, que a día de hoy tan solo presta servicios de media y larga distancia, acumula deficiencias casi al mismo ritmo que pierde usuarios aún a pesar de que su situación lleva años protagonizando de forma ocasional el debate político autonómico.

La última de estas “apariciones” tuvo lugar el pasado jueves, día 29, en el marco de la Comisión 2ª del Parlamento de Galicia, de la mano del grupo socialista, que presentó una iniciativa para instar a la Xunta a acometer una reforma integral de la infraestructura. Así, si bien el debate no sirvió para impulsar una actuación en profundidad en las instalaciones, sí que mostró el problema de fondo que ha llevado a esta coyuntura: nadie quiere apostar por un activo infrautilizado.

Desde la entrada en funcionamiento del Plan de Transporte Metropolitano el número de servicios en la estación se redujo drásticamente Jorge Meis

Y es que, al tiempo que el ejecutivo autonómico rechaza realizar intervenciones de calado en previsión de la futura construcción de la estación intermodal, un modelo ya implantado en las otras grandes ciudades de Galicia, el Gobierno central condiciona el acuerdo necesario para acometer el proyecto a la mejora de infraestructuras ferroviarias en la Comunidad, que a su vez acumula años de retraso. A esto se suma el hecho de que, en el caso del tren, la reducción de servicios y el largo tiempo de viaje ha llevado a sus usuarios a buscar otras formas de transporte; mientras que en la de autobús, como se mencionó, apenas quedan rutas –los trayectos interurbanos dejaron de salir de este punto en 2006, a raíz de la entrada en funcionamiento del Plan de Transporte Metropolitano–, por lo que la reforma de ambas construcciones parece, al menos a ojos de las diferentes administraciones, poco prioritaria.

Corto plazo

Volviendo al mencionado debate plenario, la propuesta de los socialistas destacaba las múltiples deficiencias que sufre la estación ferrolana, como filtraciones, deterioro estructural, una accesibilidad casi nula y una falta general de mantenimiento, asegurando que esta situación está afectando directamente a los vecinos que la utilizan e incluso a la propia imagen de la ciudad. A este respecto, el diputado Aitor Bouza, responsable de defender la propuesta, insistió en que la conservación de este espacio era una competencia directa de la Xunta, afeando al gobierno gallego su insistencia en optar por un modelo intermodal que no solucionará los problemas a corto plazo.

La urbanización de la avenida de Compostela está ligada al proyecto de la intermodal Jorge Meis

“O que pedimos aquí é algo realizable, perfectamente viable”, aseguró el representante, insistiendo en que no se trataba únicamente de una reivindicación de su formación, sino “que afecta a toda a comarca de Ferrolterra”, lamentando que las partidas presupuestarias para la conservación de este activo sean “ridículas” y que ni tan siquiera esté planteado un proyecto para la rehabilitación del edificio. De igual modo, Bouza Manso ligó el estado de la estación con el del transporte de viajeros por carretera en general, denunciando la falta de frecuencias, los horarios irregulares e incluso la supresión de paradas cada vez que un bus se llena en el origen.

Por su parte, el diputado del BNG Paulo Ríos aseguró que la estación ferrolana se encuentra “en condicións lamentables a moitísimos niveis”, incidiendo en que, además de las deficiencias antes descritas, esta situación ha afectado directamente al tejido socioeconómico que rodea la infraestructura, como comercios u otros pequeños establecimientos, que han perdido buena parte de su actividad ante la dramática caída en el número de viajeros. De igual forma, el nacionalista hizo mención al esperado convenio de la Xunta con Adif para impulsar la intermodal, dando la razón a la administración autonómica en que “o Goberno central non cumple” con este acuerdo, pero también señaló que dicha estación única no supone una solución a corto plazo y que, por ello, son necesarias medidas urgentes y de calado hasta que se desbloquee el proyecto.

Los socialistas denunciaron problemas estructurales y de mantenimiento general Jorge Meis

En respuesta, el diputado del Partido Popular Jesús María Fernández aseguró que la reclamación de Bouza Manso estaba desfasada, pues las denuncias databan del mes de noviembre y, desde entonces, la concesionaria de la estación ferrolana ya había realizado labores de pintado y de arreglo de la iluminación en las instalaciones. Asimismo, afirmó que la Xunta, en los presupuestos del presente ejercicio, había destinado una partida para la realización de mejoras en las puertas, tanto en las de usuarios como en las de vehículos, así como en la seguridad con la instalación de cámaras. De igual modo, el popular defendió que la solución a este problema era “la interconexión del transporte por carretera” a través de la mencionada intermodal, algo que, afirmó, el PSOE de Ferrol reclamaba pero a lo que, a su juicio, la formación a otros niveles había renunciado.

La visión del Concello

En este contexto, la visión del gobierno local de Ferrol se alinea directamente con la de Xunta, considerando que la mejor solución ante el deterioro de ambas estaciones es el contar con una nueva, más moderna y que de respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía. De este modo, el Concello lamentó que la urbe naval se “la única de las siete grandes ciudades gallegas que no ha firmado el convenio para la intermodal”, insistiendo en que esta coyuntura “no responde a la falta de voluntad” del ejecutivo ferrolano, “sino a la negativa del Gobierno a comprometer inversiones en la mejora de las infraestructuras”.

La actividad en los establecimientos comerciales de la infraestructura es prácticamente inexistente desde hace años Jorge Meis

Así, desde el Consistorio se denunció nuevamente “la discriminación” que sufre esta comarca en relación a las comunicaciones, abogando al mismo tiempo por que “todas las administraciones concentren sus esfuerzos económicos” en sacar adelante este proyecto, “una demanda respaldada por la ciudadanía y defendida de manera reiterada por el Concello de Ferrol desde el inicio del mandato”. De igual forma, el ejecutivo ferrolano apuntó que, mientras el Ejecutivo central “no desbloquee” la intervención, “resulta imprescindible, al menos garantizar el mantenimiento y la conservación” de los activos existentes “mediante inversiones que permitan prestar un servicio digno y adecuado”.

Por último, el Consistorio instó a los socialistas a “dirigir sus esfuerzos a reclamar a sus responsables en Madrid la firma del convenio”, asegurando que “la falta de apoyo a la estación intermodal pone de manifiesto” que estas propuestas responden “únicamente a la confrontación y el oportunismo político”.

El conflicto del transporte

Relacionado con esta situación, como señalaron los representantes socialista y nacionalista durante el debate parlamentario, se encuentra el conflicto laboral que desde finales del año pasado enfrenta al colectivo de conductores de autobús con la patronal a raíz de la parálisis en las negociaciones de su nuevo convenio. A este respecto, tras fracasar los intentos de mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, los profesionales anunciaron el reinicio de la huelga, ahora de carácter indefinido, a partir de mañana.

A día de hoy la estación solo acoge servicios de media y larga distancia Jorge Meis

A este respecto, cabe recordar que la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca convocó para el próximo martes, día 3, una protesta a las siete de la tarde frente al edificio administrativo de la Xunta. Esta movilización, como señaló el pasado viernes la formación Ferrol en Común –que forma parte de la entidad denunciante–, busca, por una parte, trasladar el apoyo de la ciudadanía a los profesionales en huelga, exigiendo al gobierno autonómico que medie en el enfrentamiento para garantizar unas condiciones laborales apropiadas; y, por otra, reclama al ejecutivo gallego, como responsable del servicio, que demande a las adjudicatarias una prestación de calidad acorde con los pliegos técnicos.