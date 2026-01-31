La cofradía de Ferrol dispone ya de una fábrica de hielo de 1,5 toneladas

Visita de la conselleira a la lonja de Ferrol Daniel Alexandre

La nueva fábrica de hielo industrial de la Cofradía de Pescadores de Ferrol es la inversión más elevada de la Consellería do Mar dentro del programa de ayudas para la modernización de equipos e infraestructuras que se hizo en Ferrolterra en 2025. En concreto, el departamento que dirige Marta Villaverde destinó 187.000 euros a este proyecto que se propuso como objetivos la mejora de la seguridad, las condiciones de trabajo y la calidad del producto pesquero, pero también reducir los riesgos laborales y optimizar la trazabilidad del pescado y el marisco que se descarga en Curuxeiras.

Aunque no fue la única actuación que se llevó a cabo con esos 187.000 euros, el nuevo equipamiento para fabricar hielo sí absorbió la mayor parte de los fondos. Tiene capacidad para 1.500 kilos, un sistema automatizado de dispensación y permite mejorar la conservación de los productos desde el momento del desembarque hasta su puesta a la venta. Con este nuevo sistema, que la Consellería estima que beneficia, directa o indirectamente, a unas 350 personas, se reducen las pérdidas de pescado y marisco y se contribuye a mejorar la imagen de la actividad pesquera y marisquera, además de favorecer la revalorización del producto.

La otra gran inversión de esta línea de ayudas de Mar fueron los 133.500 euros que la cofradía de Cedeira empleó para reforzar y modernizar la nave de cajas del puerto para garantizar la seguridad de las instalaciones ante episodios meteorológicos adversos. De ese modo, se procedió a la rehabilitación integral de la fachada del inmueble, renovando la carpintería metálica de todo el perímetro del edificio, el arreglo del voladizo y la reposición de tejas en la parte de la cubierta que estaba deteriorada.

La Consellería destaca que con esta intervención se incrementa la seguridad de las instalaciones, protegiendo a los profesionales del mar y también el material de trabajo, puesto que, además, está preparada para afrontar futuros episodios meteorológicos extremos.

Además de Ferrol y Cedeira, el año pasado también se benefició de estas ayudas el pósito de Pontedeume.

Desde que se pusieron en marcha, se subvencionaron en toda Galicia 272 actuaciones entre los años 2018 y 2023 –dentro de los fondos FEMP, con un 75% de cofinanciación– por un un importe de 14,2 millones. Desde entonces hasta 2025, en el marco del Fempa –70%–, se realizaron 123 actuaciones con 11,7 millones.