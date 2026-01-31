La cofradía de Ferrol dispone ya de una fábrica de hielo de 1,5 toneladas
Mar destinó el año pasado más de 650.000 euros a inversiones en equipos e infraestructuras
La nueva fábrica de hielo industrial de la Cofradía de Pescadores de Ferrol es la inversión más elevada de la Consellería do Mar dentro del programa de ayudas para la modernización de equipos e infraestructuras que se hizo en Ferrolterra en 2025. En concreto, el departamento que dirige Marta Villaverde destinó 187.000 euros a este proyecto que se propuso como objetivos la mejora de la seguridad, las condiciones de trabajo y la calidad del producto pesquero, pero también reducir los riesgos laborales y optimizar la trazabilidad del pescado y el marisco que se descarga en Curuxeiras.
Aunque no fue la única actuación que se llevó a cabo con esos 187.000 euros, el nuevo equipamiento para fabricar hielo sí absorbió la mayor parte de los fondos. Tiene capacidad para 1.500 kilos, un sistema automatizado de dispensación y permite mejorar la conservación de los productos desde el momento del desembarque hasta su puesta a la venta. Con este nuevo sistema, que la Consellería estima que beneficia, directa o indirectamente, a unas 350 personas, se reducen las pérdidas de pescado y marisco y se contribuye a mejorar la imagen de la actividad pesquera y marisquera, además de favorecer la revalorización del producto.
La otra gran inversión de esta línea de ayudas de Mar fueron los 133.500 euros que la cofradía de Cedeira empleó para reforzar y modernizar la nave de cajas del puerto para garantizar la seguridad de las instalaciones ante episodios meteorológicos adversos. De ese modo, se procedió a la rehabilitación integral de la fachada del inmueble, renovando la carpintería metálica de todo el perímetro del edificio, el arreglo del voladizo y la reposición de tejas en la parte de la cubierta que estaba deteriorada.
La Consellería destaca que con esta intervención se incrementa la seguridad de las instalaciones, protegiendo a los profesionales del mar y también el material de trabajo, puesto que, además, está preparada para afrontar futuros episodios meteorológicos extremos.
Además de Ferrol y Cedeira, el año pasado también se benefició de estas ayudas el pósito de Pontedeume.
Desde que se pusieron en marcha, se subvencionaron en toda Galicia 272 actuaciones entre los años 2018 y 2023 –dentro de los fondos FEMP, con un 75% de cofinanciación– por un un importe de 14,2 millones. Desde entonces hasta 2025, en el marco del Fempa –70%–, se realizaron 123 actuaciones con 11,7 millones.
Las ayudas de este año ya pueden solicitarse y recibir asesoramiento en la oficina Es.Mar
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, recordó ayer en Noia que las cofradías, organizaciones de productores, cooperativas y mariscadores ya pueden solicitar las ayudas de este 2026 para la modernización de equipos e infraestructuras en los puertos pesqueros. La Xunta destina a esta línea una partida de 10 millones de euros y está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura –Fempa–. Como novedad este año, Mar informa de que se da la posibilidad de solicitar anticipos o pagos a cuenta sin tener que presentar garantías, “unha medida que facilita o desenvolvemento dos proxectos aprobados, reduce cargas financeiras e administrativas e permite unha execución máis áxil das actuacións”, apuntó Villaverde. Los proyectos subvencionados deberán dirigirse “á transición renovable, protección do medio ambiente e redución da pegada de carbono; á mellora da seguridade e das condicións de traballo das persoas traballadoras; e a garantir a calidade e control da trazabilidade dos produtos do mar”. Las personas interesadas pueden obtener información en la oficina Es.Mar de Ferrol, en la calle María.