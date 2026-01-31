Mi cuenta

Sociedad

El Patronato Concepción Arenal, un puente entre culturas que tiende la mano a quien llega nuevo a la ciudad

La entidad social inaugura la próxima semana un nuevo espacio dedicado a la atención hacia las personas inmigrantes, situado en la calle Galiano.

Montse Fernández
Montse Fernández
31/01/2026 06:00
El barrio del Inferniño acoge a un importante número personas residentes llegadas de otros países
El barrio del Inferniño acoge a un importante número personas residentes llegadas de otros países
Jorge Meis
La ciudad naval es una de las urbes de Galicia que recibe menor volumen de población extranjera, situándose por detrás de A Coruña, Vigo, Lugo, Ourense y Santiago de Compostela, superando solo a Pontevedra. No obstante, el incremento generalizado de migrantes se percibe en Ferrolterra y así lo constatan entidades que se dedican a dar soporte a quienes llegan a la urbe procedentes de otros países, como el Patronato Concepción Arenal, que la próxima semana inaugurará nuevas instalaciones dedicadas a la atención a la población inmigrante que llega a Ferrol. 

Volviendo a las cifras de extranjeros que se establecen en Galicia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que en el último lustro hasta 16 personas se han asentado cada día en las principales ciudades gallegas, entre ellas Ferrol, que recibió 2.515 ciudadanos extranjeros en los últimos cinco años, lo que equivale a un incremento de población migrante empadronada del 122% desde el año 2021. 

Colectivos como el Patronato Concepción Arenal han visto multiplicado su trabajo en los últimos años, razón por la cual abrirá un nuevo local de atención a personas inmigrantes, acto que han hecho coincidir con el aniversario del fallecimiento de la fundadora de la entidad, y que le da nombre, figura esencial en la historia del pensamiento social, jurídico y humanista. 

Las nuevas instalaciones se sitúan en el número 21 de la calle Galiano y quedarán inauguradas formalmente el próximo miércoles día 4 (19.00 horas). Como indican desde la dirección de la entidad, el nuevo espacio permitirá ampliar los servicios de acogida, orientación y acompañamiento social que prestan tanto en Ferrol como en la comarca, “reforzando nuestro compromiso histórico con la defensa de los derechos humanos, la inclusión y la justicia social”, explican. 

Atención a 33 nacionalidades

Los usuarios que fueron atendidos durante el pasado año por el Patronato se aproximaron al millar. Un total de 933 personas, 521 (56%) hombres y 412 (44%) mujeres, que procedían, en su mayoría, de Ferrol (759) y Narón (85), pero también llegaron desde otros puntos de la geografía gallega y local como Ribeira (24), A Coruña (13), Ares (7), Cedeira (6) o Fene (6), entre otros lugares de la zona. En total, las personas que recibieron ayuda el pasado ejercicio procedían de 25 destinos diferentes. 

Por nacionalidades, los usuarios atendidos llegaron desde 33 países del mundo diferentes. De ellos, Colombia ha sido el más numeroso, con 208 ciudadanos recibidos. Le siguen, por orden, los llegados desde Venezuela (140); Perú (109); España (88); Marruecos (87); Mauritania (65); Argelia (55); Cuba (51) Mali (23); Brasil (21), Argentina (16) o Senegal (12). También se ha prestado colaboración, pero en menor proporción, a ciudadanos procedentes de lugares tan alejados como México, Rumanía, Sáhara, Angola, Egipto o Bangladesh.

Según los datos recabados por el Patronato Concepción Arenal tras las atenciones realizadas, del total de personas que llegaron a sus dependencias, el 34% tenían la consideración legal de turistas; frente al 9% que eran residentes y un 5% de personas que precisaban protección. 

las urbes gallegas aumentan población gracias a la inmigración

Según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), ninguna de las siete ciudades de Galicia ha logrado aumentar su población autóctona desde 2021. 

No obstante, los incrementos de residentes vienen dados por la llegada de personas desde otros países. Así, se puede decir que todas las urbes han perdido población nativa en los últimos cinco años, aunque, por otra parte, ni las capitales de provincia ni las ciudades de Vigo, Santiago y Ferrol han visto caer su su número de residentes, ya que todas cuentan con mayor número de ciudadanos ahora que en 2021 gracias a la llegada de 60.468 extranjeros globales, tal y como refleja el censo anual del INE.

La diócesis aplaude la regularización extraordinaria de migrantes

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, se pronunció hace unas jornadas, en calidad de presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones de la Conferencia Episcopal, sobre la regularización extraordinaria propuesta por el Gobierno. Una noticia “que nos llena de esperanza”, aseveró.

Por medio de uno de sus habituales mensajes en redes sociales, el prelado ha calificado la medida adoptada como un “acto de justicia social”. Además, indicó que la medida es fruto de un intenso trabajo de interlocución con los diversos actores políticos impulsado por la Iniciativa Legislativa Popular que la Iglesia ha apoyado activamente a través de organizaciones como Cáritas, Confer y Redes. Todo ello, indicó el obispo de la diócesis, “demuestra el poder de la unión y de la constancia en el bien común”

Además, señaló el prelado que para la Conferencia Episcopal la regularización supone un reconocimiento a la labor de miles de personas migrantes, quienes han estado contribuyendo al desarrollo de España “a costa de su situación irregular... y enfrentando escenarios de vulnerabilidad y exclusión social”. Para García Cadiñanos, la medida adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez contribuye a que esta población que llega de otros países para asentarse aquí “pueda tener desde ahora los cauces para una mayor integración en nuestra sociedad y puedan contribuir con todas las fuerzas al bien de la sociedad de acogida”. 

El máximo responsable de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol también hizo un llamamiento a las administraciones para que tomen cartas en el asunto y la medida se traduzca en una realidad plausible. Por esta razón instó a las instituciones públicas implicadas en ello a que ofrezcan el soporte y los medios necesarios para que el proceso no se bloquee burocráticamente.

