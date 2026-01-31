El Marcide cierra año con 102.000 estancias hospitalarias y más de 15.000 ingresos

La mayoría de quienes deben recuperarse ingresados no pasan más de una semana hospitalizados hasta recibir el alta Jorge Meis

El Área Sanitaria de Ferrol cerró año con un total de 15.523 ingresos en planta en alguna de las unidades del CHUF.

Estas hospitalizaciones han supuesto unas 101.979 estancias en las diferentes unidades de atención médica.

El promedio de permanencia en situación de ingreso se sitúa en 6,5 jornadas, de modo que lo más habitual es que los pacientes regresen a sus hogares en menos de una semana.

Lo habitual es que la mayoría de pacientes ingresados no pasen más de seis días en el hospital

Los primeros días del mes de enero el hospital de referencia, el Arquitecto Marcide, se vio en la necesidad de activar su plan de contingencia y ampliar las unidades de hospitalización ante un aumento puntual de la demanda de asistencia, sobre todo derivado del incremento de enfermedades respiratorias y complicaciones de pacientes con patologías previas.

Así, se amplió el número de camas con la apertura de una unidad de preingreso en el Naval, con veinte puestos, de la que ya no se hace uso tras recuperar la normalidad el centro hospitalario, que llegó a atender cerca de 3.000 urgencias en las primeras semanas de diciembre.

El Área expidió el año pasado unos 110.000 pases de acompañante Todavía hay quien se extraña de que tras un ingreso hospitalario en el Arquitecto Marcide ya no se entreguen los habituales dos pases para la familia, uno de ellos de carácter permanente.



Según informan desde el Área Sanitaria, éste se eliminó tras la irrupción del covid y no se ha vuelto a recuperar. Ahora el pase en cuestión ya no es de color blanco, sino azul, o rojo en el caso de tratarse de acompañante de urgencias. No obstante, según la persona que esté en el acceso principal las restricciones de paso varían, siendo algunos funcionarios mucho más expeditivos que otros.



El pasado año hubo un consumo de estas tarjetas para planta de unas 20.000 unidades, con un coste aproximado de 2.400 euros. Para los acompañantes del servicio de urgencias se expidieron 90.000 pases, que han supuesto un coste de alrededor de 5.400 euros.