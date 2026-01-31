Mi cuenta

Diario de Ferrol

El cantón acogió esta mañana una improvisada "fiesta" de la espuma

El vertido de algún detergente en el agua de la fuente provocó que rebosase y se formasen pompas de jabón en el entorno

Redacción
31/01/2026 19:05
Espuma en fuente del Cantón
Espuma en la fuente del Cantón
Emilio Cortizas
Esta mañana la fuente del Cantón amaneció convertida en piscina de espuma, como consecuencia de la presencia de algún detergente que hizo que se expandiese por la zona todo el jabón.

Espuma en fuente del Cantón
La imagen congregó a numeroso público
Emilio Cortizas

La imagen reunió en torno a la zona a numerosas personas, como consecuencia de la cantidad de espuma que rebosaba de la fuente y las pompas de jabón que se formaron.

El Concello procedió en cuanto se le comunicó el posible acto vandálico, a desconectar temporalmente la fuente.

No es la primera que sucede un acto semejante y la fuente ya ha sido objeto de estas actuaciones en alguna otra ocasión.

