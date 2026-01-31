Ferrol
El cantón acogió esta mañana una improvisada "fiesta" de la espuma
El vertido de algún detergente en el agua de la fuente provocó que rebosase y se formasen pompas de jabón en el entorno
Esta mañana la fuente del Cantón amaneció convertida en piscina de espuma, como consecuencia de la presencia de algún detergente que hizo que se expandiese por la zona todo el jabón.
La imagen reunió en torno a la zona a numerosas personas, como consecuencia de la cantidad de espuma que rebosaba de la fuente y las pompas de jabón que se formaron.
El Concello procedió en cuanto se le comunicó el posible acto vandálico, a desconectar temporalmente la fuente.
No es la primera que sucede un acto semejante y la fuente ya ha sido objeto de estas actuaciones en alguna otra ocasión.