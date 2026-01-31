El cantón acogió esta mañana una improvisada "fiesta" de la espuma

Espuma en la fuente del Cantón Emilio Cortizas

Esta mañana la fuente del Cantón amaneció convertida en piscina de espuma, como consecuencia de la presencia de algún detergente que hizo que se expandiese por la zona todo el jabón.

La imagen reunió en torno a la zona a numerosas personas, como consecuencia de la cantidad de espuma que rebosaba de la fuente y las pompas de jabón que se formaron.

El Concello procedió en cuanto se le comunicó el posible acto vandálico, a desconectar temporalmente la fuente.

No es la primera que sucede un acto semejante y la fuente ya ha sido objeto de estas actuaciones en alguna otra ocasión.