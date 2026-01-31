Acordonado un tramo del paseo de Caranza tras derrumbarse una parte del muro

Restos desprendidos del paseo marítimo sobre el arenal del barrio Emilio Cortizas

La ciudad naval sigue encadenando incidencias producidas por los múltiples episodios tormentosos que desde hace ya más de una semana azotan a Galicia. El último de estos incidentes fue el derrumbe, durante la pasada madrugada, de un tramo del muro del paseo marítimo de Caranza, concretamente en el acceso al arenal más próximo a la ermita.

A raíz del suceso, en el que afortunadamente no se produjeron heridos, el Concello movilizó hasta el lugar a la Policía Local, que acordonó la zona para evitar el paso de viandantes ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Asimismo, desde el gobierno local se señaló que, por una parte, se va a comunicar el desperfecto a la Xunta de Galicia, pues afecta a un tramo del Camiño Inglés y, por tanto, toda actuación depende de la autorización de Patrimonio; y, por otro, se realizará una valoración técnica del mismo en el momento en el que las condiciones meteorológicas lo permitan.