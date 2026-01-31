Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Acordonado un tramo del paseo de Caranza tras derrumbarse una parte del muro

El Concello notificará el incidente a la Xunta, pues afecta a un segmento del Camiño Inglés

J. Guzmán
J. Guzmán
31/01/2026 12:46
Restos desprendidos del paseo marítimo sobre el arenal del barrio
Restos desprendidos del paseo marítimo sobre el arenal del barrio
Emilio Cortizas
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La ciudad naval sigue encadenando incidencias producidas por los múltiples episodios tormentosos que desde hace ya más de una semana azotan a Galicia. El último de estos incidentes fue el derrumbe, durante la pasada madrugada, de un tramo del muro del paseo marítimo de Caranza, concretamente en el acceso al arenal más próximo a la ermita.

A raíz del suceso, en el que afortunadamente no se produjeron heridos, el Concello movilizó hasta el lugar a la Policía Local, que acordonó la zona para evitar el paso de viandantes ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Asimismo, desde el gobierno local se señaló que, por una parte, se va a comunicar el desperfecto a la Xunta de Galicia, pues afecta a un tramo del Camiño Inglés y, por tanto, toda actuación depende de la autorización de Patrimonio; y, por otro, se realizará una valoración técnica del mismo en el momento en el que las condiciones meteorológicas lo permitan.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Supervivientes de cáncer hematológico se forman para prestar apoyo a personas recién diagnosticadas
Montse Fernández
El ideal gallego

La iniciativa solidaria para restaurar el manto de la Virgen de Dolores suma ya 5.000 euros
Montse Fernández
Campo de Maniños Racing de Ferrol juvenil contra Solares

Los juveniles del Racing de Ferrol, a encontrar resultados
Redacción
El Somozas, en su partido ante el Juventud Cambados

El Somozas ansía desquitarse ante el Céltiga de la goleada encajada en la primera vuelta
Redacción