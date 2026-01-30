Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Formación y empleo

Una semana conviviendo empresas y alumnado en el CIFP Ferrolterra

Este lunes empieza la XX edición de un encuentro en el que colaboran cerca de 40 firmas de distintos sectores

Redacción
30/01/2026 21:58
Participantes en una de las anteriores convocatorias de las Xornadas Ensino Empresa
Participantes en una de las anteriores convocatorias de las Xornadas Ensino Empresa
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Las Xornadas Ensino Empresa que organiza el CIFP Ferrolterra con la colaboración de la Xunta de Galicia celebran este año su XX edición, que dará comienzo este mismo lunes y abarcará hasta el viernes. Durante toda la semana, alumnado y empresas de relieve en el tejido productivo de la comarca tendrán la oportunidad de acercarse mutuamente con el objetivo de afinar la búsqueda de personal cualificado.

El programa se estrena con una jornada centrada en las herramientas de búsqueda de empleo, que empezará a las 10.45 horas por una intervención de la directora del departamento de becas de la Fundación Empresa Universidade Galega –Feuga–, Silvia Doce Sexto, y de la coordinadora del área de empleo y prácticas de la Fundación Universidade da Coruña –Fuac–, Rosa Villar Mouro, “A túa ponte cara o mercado laboral”.

Después será el momento del acto inaugural, en el que participarán la Directora Xeral de FP, Eugenia Pérez Fernández; el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–, Cristóbal Dobarro, y el director del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo.

Seguidamente, a las 11.45 horas, Pedro González Arias, del Servizo de Orientación laboral en el centro de empleo del Concello de Ferrol, hablará de “A búsqueda de emprego dende os organismos oficiais”. Asimismo, de 12.30 a 14.40 estarán a disposición las mesas de captación de talento, en las que participarán ElectroRayma, Electrónica y Comunicaciones del Noroeste, Arteixo Telecom, Campelo Proyectos, Santos, Cándido Hermida, Texas Controls, Applus, Gamesa, Rilo Maquinaria, Grupo Resnova, Pérez Rumbao, Navantia, Repsol, Grupo Intaf, Cofer, Emafesa, Gabadi, Ghenova Ingeniería, Tecnorenova y Norinver.

Programa

El martes se celebrará, de 10.00 a 12.00 horas, la jornada orientada al emprendimiento “Eduinspira”, de la misma manera que en las anteriores intervenciones, en el segundo piso, un programa incluido en el plan Eduemprende 24/25 en colaboración con la Cámara de Comercio de A Coruña.

Al día siguiente empiezan las jornadas Ensino Empresa con el protagonismo del departamento de Electricidad y Electrónica, a las 11.00 horas en el aula B-04, y el jueves será el turno de la sección de Enerxía e Auga y de la de Madeira, moble e cortiza.

Las personas interesadas en los departamentos de Fabricación Mecánica, de Instalación e mantemento y de Transporte e mantemento de vehículos tendrán que esperar a la última jornada del programa, que cuenta con la colaboración de cerca de 40 empresas y entidades.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

O Catre Teatro representará "Paripé, o cabaré!" en la Casa da Cultura de Neda

El espectáculo de variedades “Paripé, o cabaré!”, de Agustín Bolaños, se lleva este sábado a Neda
Redacción
Protesta de trabajadores convocados por el sindicato COG en As Pontes

Protesta de los trabajadores de la residencia La Magdalena de As Pontes
Redacción
El diputado del BNG, Mon Ferández

El BNG defiende en el Parlamento gallego que Navantia aborde la construcción naval civil y tecnológica
Redacción
El adelanto “Diamonds”, de Sara Merso, está disponible en plataformas digitales

La voz de Cariño Sara Merso reivindica lo humano en su disco debut como solista, “Iá”
Redacción