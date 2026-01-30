Una semana conviviendo empresas y alumnado en el CIFP Ferrolterra

Participantes en una de las anteriores convocatorias de las Xornadas Ensino Empresa Jorge Meis

Las Xornadas Ensino Empresa que organiza el CIFP Ferrolterra con la colaboración de la Xunta de Galicia celebran este año su XX edición, que dará comienzo este mismo lunes y abarcará hasta el viernes. Durante toda la semana, alumnado y empresas de relieve en el tejido productivo de la comarca tendrán la oportunidad de acercarse mutuamente con el objetivo de afinar la búsqueda de personal cualificado.

El programa se estrena con una jornada centrada en las herramientas de búsqueda de empleo, que empezará a las 10.45 horas por una intervención de la directora del departamento de becas de la Fundación Empresa Universidade Galega –Feuga–, Silvia Doce Sexto, y de la coordinadora del área de empleo y prácticas de la Fundación Universidade da Coruña –Fuac–, Rosa Villar Mouro, “A túa ponte cara o mercado laboral”.

Después será el momento del acto inaugural, en el que participarán la Directora Xeral de FP, Eugenia Pérez Fernández; el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–, Cristóbal Dobarro, y el director del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo.

Seguidamente, a las 11.45 horas, Pedro González Arias, del Servizo de Orientación laboral en el centro de empleo del Concello de Ferrol, hablará de “A búsqueda de emprego dende os organismos oficiais”. Asimismo, de 12.30 a 14.40 estarán a disposición las mesas de captación de talento, en las que participarán ElectroRayma, Electrónica y Comunicaciones del Noroeste, Arteixo Telecom, Campelo Proyectos, Santos, Cándido Hermida, Texas Controls, Applus, Gamesa, Rilo Maquinaria, Grupo Resnova, Pérez Rumbao, Navantia, Repsol, Grupo Intaf, Cofer, Emafesa, Gabadi, Ghenova Ingeniería, Tecnorenova y Norinver.

Programa

El martes se celebrará, de 10.00 a 12.00 horas, la jornada orientada al emprendimiento “Eduinspira”, de la misma manera que en las anteriores intervenciones, en el segundo piso, un programa incluido en el plan Eduemprende 24/25 en colaboración con la Cámara de Comercio de A Coruña.

Al día siguiente empiezan las jornadas Ensino Empresa con el protagonismo del departamento de Electricidad y Electrónica, a las 11.00 horas en el aula B-04, y el jueves será el turno de la sección de Enerxía e Auga y de la de Madeira, moble e cortiza.

Las personas interesadas en los departamentos de Fabricación Mecánica, de Instalación e mantemento y de Transporte e mantemento de vehículos tendrán que esperar a la última jornada del programa, que cuenta con la colaboración de cerca de 40 empresas y entidades.