Una octogenaria sale ilesa de un aparatoso accidente en A Gándara

El incidente se registró en torno a las 08.30 horas en la avenida Nicasio Pérez

Redacción
30/01/2026 13:50
El accidente se saldó con la señalización horizontal de la mediana destrozada
Cedida
Una vecina de Ferrol de 85 años logró salir esta mañana ilesa de un aparatoso accidente en el entorno del polígono industrial de A Gándara. Tal y como relataron fuentes municipales, el incidente se registró en torno a las 08.30 horas en la avenida Nicasio Pérez, a escasos metros de la intersección con la carretera de la Trinchera (FE-11) en dirección a As Pías, frente al establecimiento Plaza Ferrol.

Según relató el Concello, el accidente se produjo cuando la conductora, a causa de las fuertes lluvias registradas en ese momento, no distinguió bien la separación entre el vial principal y el lateral de servicio, invadiendo con su turismo la mediana. A causa de esto, la conductora destrozó la señalización vertical de aviso de rotonda y de desvío, pero afortunadamente no resultó herida. 

Así, un particular alertó del suceso directamente a la Policía Local, que desplazó hasta el punto una patrulla para asistir a la accidentada y regular el tráfico hasta la llegada de la grúa.

