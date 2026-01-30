Susto en el centro de Ferrol por un fuerte olor a gas que movilizó a Bomberos y Policía

Imagen de archivo de la calle de la Iglesia Jorge Meis

Agentes de la Policía Local y efectivos de los Bomberos de Ferrol se movilizaron este viernes tras la alerta de una persona particular por un fuerte olor a gas a la altura del número 144 de la calle de la Iglesia, en el barrio de A Magdalena.

Explican desde la Central de Emergencias del 112 Galicia, donde recibieron la llamada, que el aviso se produjo en torno a las 10.45 horas y dieron la alarma también a la Nacional y a Urxencias Sanitarias-061, aunque finalmente no hubo que lamentar daños personales. De hecho, todo quedó en un susto y fue provocado por un fallo humano en una obra.

En concreto, tal y como trasladaron los agentes municipales, en la zona se encontraban operarios realizando diversos trabajos, picando por error una tubería y causando por ello una pequeña fuga de gas que fue subsanada con rapidez.

Se procedió a cerrar la llave de paso y los efectivos desplazados airearon el bajo y el edificio, sin que hubiese que evacuar a la vecindad.