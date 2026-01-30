Las futuras profesionales de la atención a la dependencia se acercan a los servicios reales del Concello de Ferrol

La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol Cedida

El alumnado de los ciclos Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia y Superior de Integración Social del CIFP Leixa visitaron este mismo viernes 30 el Edificio Social del Concello de Ferrol, donde conocieron el funcionamiento y la importancia de este tipo de recursos municipales.

La concejala de Política Social, Rosa Martínez, con la trabajadora responsable del contrato de ayuda en el hogar, se encargaron de conducir una sesión en la que se explicaron los principales servicios de los que dispone el Concello para atender a las personas en situación de dependencia, con diversidad funcional, mayores y familias vulnerables.

Entre estos recurso destacan el Servizo de Axuda no Fogar, los programas de apoyo a la autonomía personal, la tramitación de prestaciones relacionadas con la dependencia y los servicios de orientación social y acompañamiento familiar.

“Tratamos de achegar a administración local aos futuros profesionais do ámbito da atención social porque serán eles quen, nun futuro próximo, estean a traballar directamente coas familias que máis o necesitan”, destacó la edila, señalando también la importancia de los programas de inclusión y formación para la “cohesión social dende o ámbito máis próximo”.