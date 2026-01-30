Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Servicios sociales

Las futuras profesionales de la atención a la dependencia se acercan a los servicios reales del Concello de Ferrol

El Edificio Social acogió este mismo viernes una jornada informativa para las alumnas de dos ciclos del CIFP Leixa

Redacción
30/01/2026 19:59
La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol
La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El alumnado de los ciclos Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia y Superior de Integración Social del CIFP Leixa visitaron este mismo viernes 30 el Edificio Social del Concello de Ferrol, donde conocieron el funcionamiento y la importancia de este tipo de recursos municipales.

La concejala de Política Social, Rosa Martínez, con la trabajadora responsable del contrato de ayuda en el hogar, se encargaron de conducir una sesión en la que se explicaron los principales servicios de los que dispone el Concello para atender a las personas en situación de dependencia, con diversidad funcional, mayores y familias vulnerables.

Entre estos recurso destacan el Servizo de Axuda no Fogar, los programas de apoyo a la autonomía personal, la tramitación de prestaciones relacionadas con la dependencia y los servicios de orientación social y acompañamiento familiar.

Tratamos de achegar a administración local aos futuros profesionais do ámbito da atención social porque serán eles quen, nun futuro próximo, estean a traballar directamente coas familias que máis o necesitan”, destacó la edila, señalando también la importancia de los programas de inclusión y formación para la “cohesión social dende o ámbito máis próximo”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Santa Mariña Feira de Nadal

Mercadillo de San Valentín en el local social de O Lago en Doniños
Redacción
El ideal gallego

Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol
Redacción
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera

Tortilla en O Puntal y licor café en O Mesón: el paso de Tania Llasera por Cedeira y Valdoviño
Marta Corral
Pleno concello de Ferrol Bombeiros e ganadeiros

Entidades políticas y sociales afean al Concello la limitación de acceso a la última sesión plenaria
J Guzmán