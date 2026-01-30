Mi cuenta

La socialista Eva Martínez Montero presenta su dimisión como concejala en Ferrol

La política ferrolana confirma que los "motivos laborales" están detrás de su renuncia

Redacción
30/01/2026 19:27
Eva Martínez en imagen de archivo
Eva Martínez en imagen de archivo
Jorge Meis
La hasta ahora concejala socialista en el Concello de Ferrol, Eva Martínez Montero, ha presentado este viernes su renuncia al acta. Lo hizo horas después de haber asistido este jueves a un pleno ordinario que, sin haberlo hecho público, supo para ella a despedida. 

La ferrolana, que compatibilizaba su responsabilidad con ejercer de vocal asesora de comunicación en el gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones, dirigida por la gallega Pilar Cancela, no quiso por el momento ofrecer detalles sobre su dimisión.

No obstante, avanza que los "motivos laborales" estarían detrás de su decisión. Su cese se hará oficial en la próxima sesión plenaria, pero esto no significará que marque distancias con su ciudad natal. No solo porque aquí tiene a su familia, sino también porque su militancia en el Agrupación Socialista de Ferrol seguirá siendo muy activa. 

