La Plataforma por un Transporte Público Digno convoca una nueva manifestación

El colectivo pide a la Xunta que interceda en el conflicto y que exija a las empresas un servicio de calidad Daniel Alexandre

La Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca anunció ayer la convocatoria de una concentración el próximo martes, día 3, a las siete de la tarde frente al edificio administrativo de la Xunta en apoyo al colectivo de conductores y para reivindicar a la administración autonómica que asuma un rol activo en este conflicto y que exija a las concesionarias un servicio de calidad.

A través de un comunicado, la entidad volvió a denunciar la situación de esta prestación, recordando que, desde hace años, el área de Ferrolterra sufre “problemas reiterados”, tales como autobuses escolares “insuficientes e masificados” que incluso supone que los menores tengan que viajar de pié; reducción de rutas directas a A Coruña; averías frecuentes y vehículos viejos; supresión de servicios, cambios arbitrarios en las líneas e impuntualidad constante; o eliminación de trayectos para estudiantes, pacientes de centros médicos y trabajadores. Asimismo, también critica que la situación se ve agravada por la carencia de una alternativa ferroviaria.

De este modo, el colectivo exige a la Xunta una solución definitiva y, en el caso de los conductores, que se implique en la negociación para lograr condiciones laborales dignas.