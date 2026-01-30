Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Plataforma por un Transporte Público Digno convoca una nueva manifestación

La protesta tendrá lugar el próximo martes delante del edificio administrativo de la Xunta

Redacción
30/01/2026 11:53
El colectivo pide a la Xunta que interceda en el conflicto y que exija a las empresas un servicio de calidad
El colectivo pide a la Xunta que interceda en el conflicto y que exija a las empresas un servicio de calidad
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca anunció ayer la convocatoria de una concentración el próximo martes, día 3, a las siete de la tarde frente al edificio administrativo de la Xunta en apoyo al colectivo de conductores y para reivindicar a la administración autonómica que asuma un rol activo en este conflicto y que exija a las concesionarias un servicio de calidad.

A través de un comunicado, la entidad volvió a denunciar la situación de esta prestación, recordando que, desde hace años, el área de Ferrolterra sufre “problemas reiterados”, tales como autobuses escolares “insuficientes e masificados” que incluso supone que los menores tengan que viajar de pié; reducción de rutas directas a A Coruña; averías frecuentes y vehículos viejos; supresión de servicios, cambios arbitrarios en las líneas e impuntualidad constante; o eliminación de trayectos para estudiantes, pacientes de centros médicos y trabajadores. Asimismo, también critica que la situación se ve agravada por la carencia de una alternativa ferroviaria.

De este modo, el colectivo exige a la Xunta una solución definitiva y, en el caso de los conductores, que se implique en la negociación para lograr condiciones laborales dignas.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Julio Abalde Subdelegado Gobierno en Galicia

El Gobierno asegura que la lucha contra el narcotráfico en Ferrolterra es “unha prioridade absoluta”
Redacción
El accidente se saldó con la señalización horizontal de la mediana destrozada

Una octogenaria sale ilesa de un aparatoso accidente en A Gándara
Redacción
Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: "El desafío que tenemos es hacer mejor las cosas cada semana"
Juan Quijano
María Vázquez

A vida de María Vázquez, mestra represaliada que descansa en Pontedeume
Rita Tojeiro Ces