La Plataforma por un Transporte Público Digno convoca una nueva manifestación
La protesta tendrá lugar el próximo martes delante del edificio administrativo de la Xunta
La Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca anunció ayer la convocatoria de una concentración el próximo martes, día 3, a las siete de la tarde frente al edificio administrativo de la Xunta en apoyo al colectivo de conductores y para reivindicar a la administración autonómica que asuma un rol activo en este conflicto y que exija a las concesionarias un servicio de calidad.
A través de un comunicado, la entidad volvió a denunciar la situación de esta prestación, recordando que, desde hace años, el área de Ferrolterra sufre “problemas reiterados”, tales como autobuses escolares “insuficientes e masificados” que incluso supone que los menores tengan que viajar de pié; reducción de rutas directas a A Coruña; averías frecuentes y vehículos viejos; supresión de servicios, cambios arbitrarios en las líneas e impuntualidad constante; o eliminación de trayectos para estudiantes, pacientes de centros médicos y trabajadores. Asimismo, también critica que la situación se ve agravada por la carencia de una alternativa ferroviaria.
De este modo, el colectivo exige a la Xunta una solución definitiva y, en el caso de los conductores, que se implique en la negociación para lograr condiciones laborales dignas.