Ferrol en Común pide medidas para evitar los destrozos de los maderistas en el entorno rural

La formación solicita la elaboración de una ordenanza para esta actividad Daniel Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) solicitó ayer al Concello la puesta en marcha de forma urgente de medidas preventivas y sancionadoras para evitar los destrozos que los vehículos pesados para la carga y transporte de madera están provocando en el rural ferrolano. Según detalló la formación, numerosos vecinos de estas parroquias les trasladaron los problemas que está ocasionando la falta de control de esta actividad en infraestructuras públicas, con daños en viales y caminos que dan acceso a fincas particulares.

Esta situación, insisten, es fruto de la carencia de una normativa específica que regule el proceder de los maderistas, señalando al mismo tiempo que el Consistorio cuenta con dos borradores, de 2017 y 2021, para la regulación del estacionamiento que pueden servir como base para articular el régimen de autorizaciones. De igual modo, la agrupación demanda una reunión de la Xunta de Seguridad Local para abordar este asunto, apuntando que en anteriores mandatos ya se celebraron encuentros similares con la Policía ante “as tropelías que cometen algunha destas empresas”.

Por último, Ferrol en Común plantea también un procedimiento específico para la actividad de estas compañías similar al que ya se está aplicando en el término municipal de Oleiros.