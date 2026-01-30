Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol

Elena Fernández en Espazo Branco Daniel Alexandre

La experta Elena Fernández organiza en Espazo Branco (Magdalena, 146), una nueva edición de sus talleres de “Mindfulness” el próximo sábado 7 de 10.00 a 14.00 horas, finalizando con un vermú.

Se profundizará en la práctica de esta disciplina combinada con “playfulness” una forma de cultivar la atención a través del juego proporcionando bienestar. Se puede obtener más información en el 603 468 922.