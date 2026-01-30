Mi cuenta

Ferrol

Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol

Será el próximo 7 de febrero desde las diez de la mañana

Redacción
30/01/2026 20:23
La experta Elena Fernández organiza en Espazo Branco (Magdalena, 146), una nueva edición de sus talleres de “Mindfulness” el próximo sábado 7 de 10.00 a 14.00 horas, finalizando con un vermú. 

Se profundizará en la práctica de esta disciplina combinada con “playfulness” una forma de cultivar la atención a través del juego proporcionando bienestar. Se puede obtener más información en el 603 468 922.

