Entidades políticas y sociales afean al Concello la limitación de acceso a la última sesión plenaria

Ganaderos y vecinos de Canido esperando en la puerta del palacio municipal Daniel Alexandre

El pleno ordinario del mes de enero del Concello de Ferrol, celebrado durante la tarde de ayer jueves, sigue dando de qué hablar. Hoy mismo, la formación Ferrol en Común, la sección local del Movimiento Sumar y las entidades Muíño do Vento, Ferrolterra Antiga y la AVV y SRyD de Canido afearon al ejecutivo ferrolano la limitación de acceso a la sesión plenaria.

Por medio de sus respectivos comunicados, los denunciantes criticaron que, por problemas de aforo, decenas de vecinos tuvieran que esperar en la calle y que, en el caso de las asociaciones, no se permitiese entrar al menos a un representante de cada una de ellas. Asimismo, desde FeC se lamenta, además, que el gobierno ferrolano no habilitase, “como xa se fixo noutras ocasións”, un espacio para que los presentes esperasen hasta el momento de abordar la moción que venían a apoyar, recordando que buena parte de los mismos formaban parte del colectivo de afectados por los ataques de lobo o residentes de Canido que buscaban reivindicar el cuidado del monumento a las víctimas del franquismo.

De igual modo, ambas formaciones políticas y las cuatro entidades cargaron contra el grupo popular por la “situación de abandono do memorial” y por no dar respuesta a la petición formal presentada por estas últimas el pasado ejercicio, insistiendo en que este espacio merece “respecto, coidado e acción institucional”. Por último, los denunciantes exigieron al Concello a tomar medidas para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.

El debate

En cuanto a la moción en sí, presentada de forma conjunta por los tres grupos de la oposición, durante el turno de defensa los representantes del PSOE, BNG y Ferrol en Común detallaron las diferentes deficiencias detectadas en el memorial, como el robo de cinco de las seis luces que iluminan el camino que conduce al mismo; el deterioro de la placa con los nombres de las víctimas o el estado del muro de la parte trasera, que comparten la iglesia de San Rosendo y el IES de Canido. Asimismo, también destacaron el gran esfuerzo que supuso la colocación de ese monumento y la importancia de impulsar medidas de promoción y difusión de esta escultura, especialmente en el marco de la declaración de Ferrol como Ciudad de la Memoria.

Por parte del gobierno local, el edil de Cultura, José Antonio Ponte, se mostró de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo un mantenimiento adecuado del espacio, avanzando su apoyo a este punto. No obstante, el edil defendió que, para las acciones de promoción, lo más conveniente era esperar a recibir las directrices del Gobierno central –por ejemplo, con los materiales y características de la señalización–. De este modo, la propuesta salió adelante de forma parcial.

La siguiente moción a debatirse, relativa al control de especies vegetales invasoras e impulsada por el grupo socialista, contó con el apoyo unánime de la corporación ferrolana, que se mostraron de acuerdo en que era importante realizar un seguimiento de estas variedades y aplicar medidas correctoras para evitar su propagación y divulgativas para que los vecinos conozcan los peligros que suponen para la flora y fauna del municipio. Como punto destacado, los nacionalistas señalaron que era importante incluir en el listado a los eucaliptos, así como instar a la Xunta a que se implique en estas actuaciones.

El último tema de la jornada, planteado por el BNG, buscaba exigir al gobierno autonómico su implicación en el conflicto laboral entre los profesionales del sector del transporte público en Galicia y las empresas concesionarias. En esta ocasión, tanto el ejecutivo local como la oposición se mostraron de acuerdo en que la Xunta debía “presionar” para solucionar esta situación, si bien desde el Consistorio se defendió que esta administración ya había ejercido sus competencias en el desencuentro, por lo que solo se aprobó parcialmente.