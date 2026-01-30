El Museo Naval de Ferrol propone visitas adaptadas a distintas discapacidades

Una visita guiada realizada en el Museo Naval de Ferrol Gala Polo

La agenda del primer trimestre del año en el Museo Naval de Ferrol, que gira entorno al tema “La bandera que vino de la mar. Los colores que nos identifican”, propone para estos dos últimos meses de febrero y marzo un programa para hacer accesibles a distintas discapacidades los contenidos del centro. Asimismo, esta tarde se llevará a cabo un cuentacuentos para el público familiar, con necesidad de inscripción previa.

El programa educativo “Museo Naval Accesible”, organizado de la mano de especialistas, ofrece visitas adaptadas para todos. Con el apoyo de material complementario, la modalidad de discapacidad visual permite realizar un recorrido por las salas y estaciones táctiles con las que cuenta el centro.

Para los casos de las discapacidades auditiva e intelectual se ponen a disposición, respectivamente, visitas en lengua de signos española y recorridos adecuados a cada grupo participante. Se puede solicitar más información en actividadesmuseonaval@educacionypatrimonio.es.

Cuentacuentos

“El viaje de una bandera” es el título de la historia que se ofrecerá este sábado 31, a las 17.30 horas, en la que los pequeños se acercarán a valores como la identidad, la unión y el respeto.