El Gobierno asegura que la lucha contra el narcotráfico en Ferrolterra es “unha prioridade absoluta”

Abalde durante una entrevista en este periódico el pasado mes de octubre Daniel Alexandre

Durante su visita al cuartel de la Guardia Civil de Ferrol ante las inminentes obras, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, quiso subrayar también el trabajo de la Benemérita en la comarca, una labor que recientemente ha dado éxitos como el de la operación “Lezna” en colaboración con la Agencia Tributaria y que ha permitido desmantelar un importante mercado de la droga en la comarca.

En ese sentido, destacó la detención de cinco personas y la incautación de 31 kilos de cocaína y 135 de hachís, además de marihuana, ketamina, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, un golpe que, explicó Abalde, “supuxo un golpe decisivo á distribución de drogas na comarca, afectando directamente á estrutura de abastecemento e venda de estupefacientes”.

“A operación é o resultado dunha investigación complexa e prolongada que demostra a eficacia da coordinación entre a Garda Civil e a Axencia Tributaria, e a firmeza do Estado fronte ás organizacións criminais”, dijo, incidiendo en que “a loita contra o narcotráfico é unha prioridade absoluta do Goberno porque afecta directamente á seguridade e á convivencia das nosa cidadanía”.