Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El BNG defiende en el Parlamento gallego que Navantia aborde la construcción naval civil y tecnológica

Reclama que se amplíe el ámbito de los planes sociales a todo el sector, incluyendo auxiliares

Redacción
30/01/2026 22:19
El diputado del BNG, Mon Ferández
El diputado del BNG, Mon Ferández
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Navantia Ferrol como un auténtico complejo integral de construcción naval y tecnología marítima es la visión que planteó el BNG en el Parlamento gallego. Para ello, la construcción civil, nuevos diques también para reparaciones o la ampliación a las empresas auxiliares de los planes sociales son algunas de las propuestas que defendió el diputado ferrolano Mon Fernández

Entre los aspectos que puso sobre la mesa estaba la necesidad de levantar el “veto político” que impide actualmente que Navantia Ferrol se dedique a la construcción civil, por lo que indicó que mientras esto no suceda, “o futuro da comarca dependerá dos ciclos de reposición de buques da armada española”.

Fernández hizo hincapié, asimismo, en la necesidad de dotar a Ferrol de nuevos diques, tanto para la construcción nueva como para las reparaciones como única área de negocio capaz de mantener empleo en los tiempos en los que las gradas estén vacías.

Como explicó el diputado gallego, en este momento no hay más que un dique con capacidad para grandes buques, lo que impide atender a la demanda en un mercado –el de reparaciones– con un enorme potencial, indicando que hoy en día “contratar unha gran transformación supón poñer en risco o mercado de reparacións de gaseiros nos que actualmente Navantia está moi posicionada”. En esa línea considera “absolutamente necesario” contar con un dique cubierto para nuevas construcciones.

Eólica marina

El diputado nacionalista abogó por que se haga una apuesta “real” por introducirse en segmentos de la industria eólica marina de mayor valor añadido, como las subestaciones, y por tener personal y productos propios en esta área de actividad. El mercado de la descarbonización de la movilidad marítima, indicó Mon Fernández, presenta oportunidades para el sector.

En cuanto al área laboral, desde el BNG defienden que se amplíe el ámbito y las dimensiones de los planes sociales de Navantia a todo el sector, incluyendo las empresas auxiliares, como los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

La propuesta defendida en el Parlamento gallego por el grupo nacionalista a través del diputado ferrolano no salió, sin embargo, adelante, habiendo sido rechazada por el Partido Popular.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

O Catre Teatro representará "Paripé, o cabaré!" en la Casa da Cultura de Neda

El espectáculo de variedades “Paripé, o cabaré!”, de Agustín Bolaños, se lleva este sábado a Neda
Redacción
Protesta de trabajadores convocados por el sindicato COG en As Pontes

Protesta de los trabajadores de la residencia La Magdalena de As Pontes
Redacción
El adelanto “Diamonds”, de Sara Merso, está disponible en plataformas digitales

La voz de Cariño Sara Merso reivindica lo humano en su disco debut como solista, “Iá”
Redacción
El grupo All Dance Studio hizo una exhibición de baile en Narón

Odeón acoge esta tarde exhibiciones de baile moderno, contemporáneo y hiphop
Redacción