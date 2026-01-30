El BNG defiende en el Parlamento gallego que Navantia aborde la construcción naval civil y tecnológica

El diputado del BNG, Mon Ferández Cedida

Navantia Ferrol como un auténtico complejo integral de construcción naval y tecnología marítima es la visión que planteó el BNG en el Parlamento gallego. Para ello, la construcción civil, nuevos diques también para reparaciones o la ampliación a las empresas auxiliares de los planes sociales son algunas de las propuestas que defendió el diputado ferrolano Mon Fernández.

Entre los aspectos que puso sobre la mesa estaba la necesidad de levantar el “veto político” que impide actualmente que Navantia Ferrol se dedique a la construcción civil, por lo que indicó que mientras esto no suceda, “o futuro da comarca dependerá dos ciclos de reposición de buques da armada española”.

Fernández hizo hincapié, asimismo, en la necesidad de dotar a Ferrol de nuevos diques, tanto para la construcción nueva como para las reparaciones como única área de negocio capaz de mantener empleo en los tiempos en los que las gradas estén vacías.

Como explicó el diputado gallego, en este momento no hay más que un dique con capacidad para grandes buques, lo que impide atender a la demanda en un mercado –el de reparaciones– con un enorme potencial, indicando que hoy en día “contratar unha gran transformación supón poñer en risco o mercado de reparacións de gaseiros nos que actualmente Navantia está moi posicionada”. En esa línea considera “absolutamente necesario” contar con un dique cubierto para nuevas construcciones.

Eólica marina

El diputado nacionalista abogó por que se haga una apuesta “real” por introducirse en segmentos de la industria eólica marina de mayor valor añadido, como las subestaciones, y por tener personal y productos propios en esta área de actividad. El mercado de la descarbonización de la movilidad marítima, indicó Mon Fernández, presenta oportunidades para el sector.

En cuanto al área laboral, desde el BNG defienden que se amplíe el ámbito y las dimensiones de los planes sociales de Navantia a todo el sector, incluyendo las empresas auxiliares, como los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

La propuesta defendida en el Parlamento gallego por el grupo nacionalista a través del diputado ferrolano no salió, sin embargo, adelante, habiendo sido rechazada por el Partido Popular.