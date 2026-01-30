Mi cuenta

Diario de Ferrol

El BNG afea al Concello que no cuente con el resto de grupos en la licitación de los campamentos

La formación lamenta que estas actividades no estén divididas por rango de edad o adaptadas a personas con diversidad funcional

Redacción
30/01/2026 12:36
Imagen de archivo de uno de los campamentos organizados por el Concello
Imagen de archivo de uno de los campamentos organizados por el Concello
Jorge Meis
El BNG de la ciudad naval afeó ayer al gobierno local que no contase con los grupos de la oposición a la hora de elaborar los pliegos para la contratación de los campamentos “Ferrol I+D” del curso 2026/2027. Por medio de un comunicado, la formación relató que en varias comisiones informativas se trasladaron al Concello las quejas y peticiones de numerosos padres y madres relativas a este servicio, además de solicitar, sin éxito, que se aceptasen propuestas del resto de agrupaciones al texto.

En este sentido, los nacionalistas defienden que estas aportaciones únicamente buscan mejorar los pliegos, incorporando condiciones como que los campamentos estén diferenciados por edades, por temáticas –deportivos, de robótica, de artes, etcétera– o que, en el caso de los de verano, incluyan salidas a la playa. Así, desde la agrupación se considera que estas propuestas no pueden ser únicamente “un aparcamento para nenos”. “Débese mesturar os espazos interiores e exteriores”, defendió la concejala María do Mar López, señalando que lo más adecuado es que las actividades no se concentrasen en un par de puntos.

Por último, la formación lamentó que la propuesta no se encuentre adaptada a las personas con diversidad funcional ni a un enfoque educativo, artístico o cultural.

