El bajo de Argüelles 1, primer inmueble terminado del Rexurbe, será una peluquería

La rehabilitación del edificio finalizó el pasado 2023 Jorge Meis

El bajo comercial del edificio situado en el número 1 de la calle Argüelles, primer inmueble rehabilitado y ocupado dentro del Plan Rexurbe de la Xunta, será finalmente una peluquería. Así lo avanzó esta mañana la concejala de Urbanismo de Ferrol, Blanca García, a preguntas a los medios durante la visita de la conselleira María Martínez Allegue al polígono residencial de O Bertón. En este sentido, la edila ferrolana relató que ya tiene un uso adjudicado y que los beneficiarios ya solicitaron la pertinente licencia de actividad para el mencionado negocio.

Este inmueble, cabe recordar, formaba parte del primer paquete de adquisiciones de la administración autonómica en el barrio de Ferrol Vello en el marco de esta iniciativa en 2019. Tras finalizar la restauración del edificio en 2023, el bajo comercial entró en abril del ejercicio siguiente en una primera subasta pública del gobierno gallego en la ciudad –en la que se incluían 31 establecimientos y 90 plazas de garaje–. Por otra parte, la conselleira avanzó también que varios de los domicilios ya finalizados se encuentran próximos a ser adjudicados.