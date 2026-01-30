Mi cuenta

Diario de Ferrol

El alcalde pone en valor las inversiones del gobierno local en la parroquia de Covas

El regidor y el edil de Obras e Servizos se reunieron ayer con la AVV de la zona en el marco del plan de barrios municipal

Redacción
30/01/2026 12:10
Momento de la reunión celebrada ayer en el local de la AVV | D.A.
Momento de la reunión celebrada ayer en el local de la AVV | D.A.
Cedida
El Concello de Ferrol destinó durante el pasado 2025 más de 413.000 euros a la realización de obras de reparación y mejora de caminos y viales en la parroquia de Covas. Este fue uno de los datos que el alcalde, José Manuel Rey, trasladó ayer a la directiva de la asociación vecinal de esta área en el marco del último encuentro del plan de barrios.

Acompañado del concejal de Obras, Servizos e Zona Rural, José Tomé, el regidor abordó con los representantes de los vecinos tanto las actuaciones realizadas dentro de esta iniciativa de mantenimiento municipal como las intervenciones acometidas en materia de infraestructuras durante el pasado ejercicio. Así, Rey Varela recordó que ya se han concluido las labores de aglomerado de los caminos de Raxón y C-35 –que une las parroquias de Covas y Esmelle– y que, al mismo tiempo, ya se encuentran adjudicadas las obras en los viales de Cobarradeiras-Ponzos, el camino de A Aldea y el de la hípica.

Momento de la reunión con los representantes de la AVV de la parroquia de Covas
Momento de la reunión con los representantes de la AVV de la parroquia de Covas
Jorge Meis

“A mellora das vías no rural é unha das principais demandas das entidades veciñais e o noso compromiso para este 2026 é continuar nesta liña de investimento e dar resposta ás necesidades dos veciños”, aseveró Rey Varela.

Mantenimiento

En cuanto a las labores de mantenimiento y conservación realizadas a través del plan de barrios, el regidor ferrolano detalló que el servicio de Parques e Xardíns desbrozó un total de 1.200 metros cuadrados de zonas verdes, además de plantar unas 200 unidades de pensamiento salvaje (Viola tricolor) en las inmediaciones del local social de la asociación de vecinos.

Por otra parte, la empresa responsable de las labores de limpieza sanearon un total de 120 colectores, 13 alcantarillas y los lavaderos de Covarradeiras, Raxón y A Pedreira, además de realizar trabajos de chapeo y desbroce en unos 22.000 metros lineales en caminos de titularidad municipal –con especial atención al entorno de la sede vecinal y el antiguo grupo escolar–. Por último, la adjudicataria de la conservación de áreas infantiles realizó tareas de ajuste y rastrillado en la zona de juegos para los más pequeños, mientras que la responsable del mantenimiento eléctrico acometió 18 actuaciones, tanto para subsanar averías como de carácter preventivo.

