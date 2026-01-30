Desprendimientos en la cubierta de A Gándara obligan a refugiar a menores en los vestuarios

Intervención de los Bomberos este jueves en los campos de A Gándara Cedida

La fuerte tormenta que descargó este jueves en las comarcas obligó a que los bomberos de Ferrol y Narón realizasen numerosas salidas para retirar árboles de la calzada y asegurar fachadas, una de ellas la del campo de fútbol de A Gándara, que obligó a guarecerse a los menores que estaban entrenando en la tarde del jueves.

Explican desde el Concello que a las 17.00 horas fueron requeridos desde allí para fijar varias uralitas que se habían desprendido de la cubierta debido a las inclemencias del tiempo.

Para atender a la alerta, se desplazaron dos vehículos y cuatro efectivos, utilizando la escalera del camión para llegar hasta el tejado y asegurar los elementos que se habían soltado.

Mientras tanto, critican familias afectadas, eran varios los equipos de menores que estaban entrenando en las instalaciones y cuyos responsables tuvieron que tomar la decisión de refugiarlos dentro de los vestuarios para que no pudiesen sufrir ningún daño.

“Un día pasará una desgracia”, lamentan, aunque afortunadamente la jornada no se saldó con incidencias personales.