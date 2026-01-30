Arranca la licitación de un nuevo bloque de 49 viviendas en O Bertón

La conselleira María Martínez durante la presentación de este proyecto Jorge Meis

La licitación de un nuevo bloque de 49 viviendas en el polígono residencial de O Bertón, el cuarto en marcha tras el inicio de la ejecución el pasado verano de dos en la calle As Constituíntes y el comienzo de este mismo procedimiento para un tercero en Salvador Allende, arrancó hoy de forma oficial. Así lo anunció la conselleira de Vivenda e Promoción de Infraestruturas, María Martínez, durante una visita a la parcela en la que se levantará el inmueble en la que también estuvieron presentes la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y la concejala de Urbanismo, Blanca García.

El proyecto, como destacó la propia responsable autonómica, sale a concurso tan solo cuatro días después de que el Consello da Xunta diese luz verde a la intervención y movilizará un total de 7.655.108 euros –a los que se suman 157.940 para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud y 78.805 para el control de calidad–. Así, durante el acto de presentación, que tuvo lugar junto al terreno donde se levantará el edificio, el número 13, uno de los responsables de la redacción del proyecto relató que el inmueble se configura como dos bloques diferenciados pero contiguos, uno de cuatro pisos y otro de cinco, con hogares de doble orientación para mejorar el flujo de aire y maximizar la luz natural.

Entre otras características, el arquitecto detalló que la cubierta contará con paneles solares, se instalará un sistema de ventilación con recuperación de calor, además de bomba de temperatura comunitaria con contadores individualizados para mejorar la eficiencia del agua caliente y la climatización. De igual modo, las viviendas serán de entre dos y cuatro dormitorios, salvo aquellas adaptadas a personas con movilidad reducida, que serán todas de tres.

Política estratégica

Tras la exposición de uno de los redactores del proyecto tomó la palabra Martínez Allegue, que señaló, para todos los interesados, que la licitación ya se encontraba publicada en la Plataforma de Contratos públicos de Galicia y que el plazo de presentación de ofertas finalizará el próximo 16 de marzo. “A aposta pola vivenda é clave, é unha política estratéxica da Xunta de Galicia”, aseveró la conselleira, recordando que el objetivo de su departamento es el de terminar de impulsar todas las actuaciones planteadas para el polígono residencial ferrolano durante el año 2026.

Preguntada por los medios sobre el estado en el que se encontraban las diferentes propuestas en marcha, María Martínez relató que, además de las dos intervenciones en ejecución y las otras tantas que ya han iniciado su licitación, “temos xa redactados os proxectos para outros tres edificios: un de aproximadamente 65 ou 70 vivendas, e outros dous moi pretiño de aquí de unhas 55 ou 60”. Todas ellas, aseguró la responsable autonómica, entrarán en fase de presentación de ofertas durante la primera mitad del presente ejercicio.

Concurso de parcelas

Por otra parte, en relación a las parcelas destinadas a la construcción de vivienda pública por parte de promotores privados, la conselleira detalló que estos terrenos serán concursados en una fecha aún no determinada, pero que la idea es “simultanear” este procedimiento “coa convocatoria de axudas para promotores e cooperativistas que neste ano incrementaremos”. A este respecto, la responsable explicó que se repetirá la fórmula de 2025 en tanto a que se creará una línea específica para el impulso de inmuebles protegidos, tanto destinados al alquiler como a la venta. Por último, Martínez Allegue lamentó el retraso en la entrada en vigor del Plan Estatal de Vivienda 2026-30 del Gobierno central.