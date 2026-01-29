Mi cuenta

Diario de Ferrol

A punto de caerle un rayo en Ferrol: "Me quedé bloqueada, volví a nacer"

Marián Bouzón iba a trabajar en la tarde de este jueves cuando un relámpago tocó tierra a su lado

Marta Corral
Marta Corral
29/01/2026 21:53
Tormenta rayo relampago
Imagen de recurso de un cielo plagado de rayos
Pixabay
Aunque Marián Bouzón prefiera optar por el humor para sacarle hierro al asunto, es perfectamente consciente de que pudo haber fallecido en la tarde de este jueves, cuando un rayo cayó a su lado en el momento en el que caminaba apurada para llegar a trabajar en Ferrol. 

Esta ferrolana relata que, en torno a las 16.15 horas, caminaba por la calle Venezuela, en el barrio de Ultramar, cuando el relámpago tomó tierra a su lado, a poca distancia de sus pies. "Me quedé bloqueada, supongo que del miedo", rememora.

"Por un segundo, por un paso, no me cayó encima, está claro que no la tenía ahí para mí", incide, enumerando que sucedió cuando iba "con la capucha volándome, un brazo en cabestrillo y en la otra mano una bolsa". Fueron dos señores que estaban a la altura del Noray quienes la ayudaron.

"Volviste a nacer"

"Me metieron dentro del portal porque yo me quedé quieta, bloqueada... Los dos hombres me dijeron: 'Neniña, volviste a nacer', y fueron muy amables conmigo", continúa antes de aclarar, por si acaso hiciese falta, que "jamás vi nada así y, por supuesto, nunca me pasó nada de eso".

Trasladando que ella "no es miedosa", dice que aún está "temblando del susto", aunque sí cumplió con su jornada laboral. "Llegué pálida y casi sin aliento a la oficina. Mi compañero me preguntó lo que había pasado y tuvo que tranquilizarme un poco".

Temporal Ingrid

Triple alerta en Ferrolterra: la comarca se prepara para el enésimo temporal de enero

Con todo, asegura entre risas que ahora comprará "el Euromillón, el Cupón y hasta un Rasca", ahondando en que "de verdad que me río, pero el susto me quedó". 

Una descarga muy potente

El relato de Marián Bouzón coincide con los datos de la jornada de este jueves que aporta MeteoGalicia, donde se registraba el rayo que tomó tierra en la zona y a la hora indicadas, descargando un pico de corriente de 260 kiloamperios.

Se trató, precisan, de un relámpago de carga positiva —cayeron 318 de estas características en toda Galicia en la franja de 16.00 a 17.00 horas—, formado en la parte más alta de las nubes y que descarga en el suelo, siendo especialmente peligrosos porque pueden alcanzar el suelo a más de 10 kilómetros de donde se está produciendo la tormenta.

