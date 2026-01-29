Mi cuenta

Diario de Ferrol

Teatro aficionado

Publicadas las bases del ciclo Domingos a Escena, que retoma en febrero el teatro gratuito en Caranza

El documento incluye el modelo de solicitud para las compañías, que deben estar constituidas como asociación

Redacción
29/01/2026 12:13
La compañía de la asociación cultural Cimbalaria, actuando en el centro cívico de Caranza, en el ciclo Domingos a Escena
La compañía de la asociación cultural Cimbalaria, actuando en el centro cívico de Caranza, en el ciclo Domingos a Escena
Daniel Alexandre
El auditorio del centro cívico de Caranza volverá a acoger a las compañías aficionadas del ciclo Domingos a Escena, que propondrá un día a la semana de teatro gratuito para el público, entre el 15 de febrero y el 21 de junio, y del 20 de septiembre al 20 de diciembre. Así lo estipulan las bases publicadas este miércoles 28 en el BOP número 18, que también incluye el modelo de solicitud para los grupos interesados en subir al escenario, que deben estar constituidos como asociación.

A excepción de los días 29 de marzo y 5 de abril, todos los domingos que se incluyan en dichos períodos se llevarán a cabo las representaciones, siempre a las 19.00 horas.

El plazo para formalizar las solicitudes por parte de las compañías será de diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria, y las seleccionadas recibirán una retribución de 650 euros por obra representada. Asimismo, no se limita el número de obras que puede presentar cada una.

