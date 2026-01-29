Nuevo premio de la ONCE en Ferrol

Un grupo de personas espera turno ante el quiosco que acaba de repartir el premio de la ONCE Jorge Meis

El juego "Super 11" ha dejado en Ferrol un premio de 3.000 euros, en un boleto premiado en la categoría de 8 de 9, en el quinto sorteo del miércoles, 28 de enero.

Nuria Dopico Blanco es la vendedora de la ONCE que ha dejado estos 3.000 euros en la urbe naval, desde su punto de venta situado en el quiosco ubicado en la Carretera de Castilla, número 91, en la Plaza del Inferniño.

El referido "Super 11" es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos. Cabe destacar que el importe de la jugada mínima es de 1 euro.

"Super 11" celebra escrutinios todos los días de lunes a domingo, con cinco sorteos diarios.