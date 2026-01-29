Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Juego

Nuevo premio de la ONCE en Ferrol

La vendedora Nuria Dopico, en su puesto del Inferniño, repartió 3.000 euros del juego "Super 11"

Montse Fernández
Montse Fernández
29/01/2026 10:02
Un grupo de personas espera turno ante el quiosco que acaba de repartir el premio de la ONCE
Un grupo de personas espera turno ante el quiosco que acaba de repartir el premio de la ONCE
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El juego "Super 11" ha dejado en Ferrol un premio de 3.000 euros, en un boleto premiado en la categoría de 8 de 9, en el quinto sorteo del miércoles, 28 de enero. 

Nuria Dopico Blanco es la vendedora de la ONCE que ha dejado estos 3.000 euros en la urbe naval, desde su punto de venta situado en el quiosco ubicado en la Carretera de Castilla, número 91, en la Plaza del Inferniño.

El referido "Super 11" es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos. Cabe destacar que el importe de la jugada mínima es de 1 euro

"Super 11" celebra escrutinios todos los días de lunes a domingo, con cinco sorteos diarios

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La compañía de la asociación cultural Cimbalaria, actuando en el centro cívico de Caranza, en el ciclo Domingos a Escena

Publicadas las bases del ciclo Domingos a Escena, que retoma en febrero el teatro gratuito en Caranza
Redacción
El comité ejecutivo del ente se reunió ayer en la sede de la calle María

La Cámara de Comercio en Ferrol incorporará a más personal técnico
Redacción
Chacartegui, con la conselleira do Mar y el teniente de alcalde

El patrón mayor de Ferrol rechaza que “se politice” el problema de las toallitas en la ría
Redacción
Capilla de la Merced

Cien años de la capilla de la Merced que trazó Ucha: de fábrica de chocolate a escenario de Andrés do Barro y Juan Pardo
Marta Corral