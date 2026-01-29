Libre ya de andamios, los trabajos en la concatedral de San Xiao se centran en las escaleras de acceso al campanario

Los andamios se retiraron hace ya varias semanas y los operarios trabajan ahora dentro del templo Jorge Meis

Hace ya varias semanas que los andamios desaparecieron de la fachada de la concatedral de San Xiao de Ferrol, como estaba previsto. Sin embargo la actuación iniciada el pasado verano prosigue en el interior del templo, tal y como confirmó a este periódico el párroco del mismo, Antonio Basanta. “Las labores se centran ahora en adecentar las escaleras de acceso al campanario, que estaban en muy mal estado, constituyendo incluso un peligro para cuando se hacen sonar las campanas”, explica Basanta, quien añade que los operarios intentan reparar el acceso de la torre sur, donde se ubica el campanario, de modo que se modifique lo mínimo su aspecto original. “Tratan de reparar lo que hay sin hacer demasiados cambios, para que la estética prevaleza”, precisó el reverendo de la concatedral ferrolana.

Cabe precisar que los actuales trabajos no interfieren en la actividad normal del templo. Antonio Basanta confía en que el presupuesto total, que gestiona la diócesis, alcance también para “realizar algún tipo de tratamiento para igualar el piso de la zona del pórtico”, que según el párroco tiene algunas losas que se han ido desplazando con el paso de los años.

Como se recordará, los últimos trabajos en la fachada, que pusieron el broche a las labores de conservación del edificio, dieron comienzo el pasado mes de agosto y se centraron en la consolidación de la torre sur de la iglesia, la más próxima al Arsenal militar y que alberga el campanario y ofrece una de las vistas más hermosas y completas de Ferrol Vello y la fachada marítima.

Estas labores de conservación al completo (torre norte primero y sur después) han supuesto una inversión próxima al millón de euros (800.000 €) por parte de la Xunta de Galicia, que aportó 450.000 euros (se incluyen también los trabajos de Dolores) en la primera fase de consolidación y 318.000 en esta última, aún en marcha.

En el primer tramo de mejoras los trabajos se centraron en la estructura de la torre norte, que sufría numerosas filtraciones, mientras que en esta última las reparaciones se basan en la recuperación del aspecto original de la piedra de cantería e impermeabilización de la fachada, que ya luce renovada.

En esta misma actuación se prevé también renovar la instalación eléctrica del templo.

La actuación es fruto del convenio de colaboración entre la Consellería de Cultura y la Diócesis de Mondoñedo Ferrol y se incluye en el Plan Estratéxico para a Protección e conservación do patrimonio cultural de Galicia que promove a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que busca conservar bienes de índole patrimonial o cultural promoviendo actuaciones en catedrales, monasterios, conventos, abadías, etc.