Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Las exportaciones representan el 27% del tráfico portuario de Ferrol

Los datos de cierre del ejercicio de Puertos del Estado corrigen al alza el balance del organismo local

X. Fandiño
X. Fandiño
29/01/2026 22:26
Terminal de contenedores
Terminal de contenedores de Caneliñas
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Las exportaciones representaron en 2025 más del 27% del tráfico de mercancías de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, una cifra que mejora ligeramente el balance del ejercicio anterior pero no el de 2023, cuando se superaron los 2,2 millones de toneladas de productos que se embarcaron en los muelles locales. En 2025, la cantidad se situó por en torno a los 1.780.900 toneladas, 150.000 más que el curso precedente.

El incremento en el capítulo de cargas se produjo en los segmentos de graneles líquidos y mercancía general, cuyas magnitudes permitieron contrarrestar el descenso de los sólidos, que son los más cuantiosos desde siempre. Estos descendieron más de un 13%, y se quedaron en 835.000 toneladas. Sin embargo, la exportación de líquidos se disparó hasta el punto de más que duplicar las 174.000 toneladas del año 2024. Por su parte, la mercancía general presentó la quinta subida más alta de todo el sistema portuario, un 20%, rozando las 600.000 toneladas.

Los muelles que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao superaron la barrera de los siete millones de toneladas, según los datos de cierre provisional publicados por Puertos del Estado, que revisa al alza el balance del organismo que preside Francisco Barea, que había situado muy cerca, pero por debajo de ese volumen, el movimiento de mercancías entre enero y diciembre del año pasado.

Ferrol es, además, una de las diecisiete Autoridades Portuarias –el sistema estatal está formado por 28, es decir, las que son de interés general– que crecen con respecto al ejercicio anterior, y lo hace, además, con una subida de más del 5%, es decir, por delante de ocho dársenas que, aunque presentan números negros, son más discretos que Ferrol-San Cibrao.

Los graneles líquidos, con el gas como principal producto, mejoraron en medio millón de toneladas (2,7) los registros del año anterior, compensando, con creces, el descenso de 360.000 de los sólidos. Por su parte, la mercancía general aportó un tráfico total de 894.000 toneladas, un 32,7% más, convirtiendo a Ferrol-San Cibrao en la segunda con mayor repunte de todo el sistema estatal, tras los muelles de Málaga

Más de 22.500 contenedores

El movimiento de contenedores en la terminal que Yilport gestiona a través de FCT en Caneliñas también experimentó un fuerte crecimiento. En concreto, se superaron los 22.500 TEUS –unidad estándar de veinte pies–, lo que supone casi un 59% más que el año 2024. En ese sentido, Ferrol-San Cibrao fue también la segunda rada que más aumentó, solo por detrás de Málaga, con un 64% más. En ambos casos se supera muy ampliamente la media de incremento anual, que fue de un 2,7%. Ferrol-San Cibrao todavía tiene mucho margen de mejora en este segmento, si bien con estos datos supera el movimiento de contenedores de Almería y Tarragona, que en el ejercicio 2024 tenían mejores cifras.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Más de la mitad de las 39.000 inserciones registradas por el programa Incorpora en 2025 correspondió a mujeres

La Fundación ”la Caixa” promueve la inclusión laboral de más de 1.100 gallegos vulnerables
Redacción
A la sesión acudieron numerosos bomberos con sus familias

Ferrol despide enero con un pleno especialmente tenso y con una gran afluencia de público
J Guzmán
Pleno concello de Narón

Preocupación en Narón por la gestión del agua a poco más de un año de que finalice el contrato de Cosma
Eva Mazás Arnoso
Asunción López Arranz.jpg

La UDC homenajeará con música a Concepción Arenal en su aniversario
Redacción