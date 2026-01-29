Las exportaciones representan el 27% del tráfico portuario de Ferrol

Terminal de contenedores de Caneliñas Jorge Meis

Las exportaciones representaron en 2025 más del 27% del tráfico de mercancías de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, una cifra que mejora ligeramente el balance del ejercicio anterior pero no el de 2023, cuando se superaron los 2,2 millones de toneladas de productos que se embarcaron en los muelles locales. En 2025, la cantidad se situó por en torno a los 1.780.900 toneladas, 150.000 más que el curso precedente.

El incremento en el capítulo de cargas se produjo en los segmentos de graneles líquidos y mercancía general, cuyas magnitudes permitieron contrarrestar el descenso de los sólidos, que son los más cuantiosos desde siempre. Estos descendieron más de un 13%, y se quedaron en 835.000 toneladas. Sin embargo, la exportación de líquidos se disparó hasta el punto de más que duplicar las 174.000 toneladas del año 2024. Por su parte, la mercancía general presentó la quinta subida más alta de todo el sistema portuario, un 20%, rozando las 600.000 toneladas.

Los muelles que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao superaron la barrera de los siete millones de toneladas, según los datos de cierre provisional publicados por Puertos del Estado, que revisa al alza el balance del organismo que preside Francisco Barea, que había situado muy cerca, pero por debajo de ese volumen, el movimiento de mercancías entre enero y diciembre del año pasado.

Ferrol es, además, una de las diecisiete Autoridades Portuarias –el sistema estatal está formado por 28, es decir, las que son de interés general– que crecen con respecto al ejercicio anterior, y lo hace, además, con una subida de más del 5%, es decir, por delante de ocho dársenas que, aunque presentan números negros, son más discretos que Ferrol-San Cibrao.

Los graneles líquidos, con el gas como principal producto, mejoraron en medio millón de toneladas (2,7) los registros del año anterior, compensando, con creces, el descenso de 360.000 de los sólidos. Por su parte, la mercancía general aportó un tráfico total de 894.000 toneladas, un 32,7% más, convirtiendo a Ferrol-San Cibrao en la segunda con mayor repunte de todo el sistema estatal, tras los muelles de Málaga.