Ferrol

La Xunta, condenada a indemnizar a la familia de un menor que sufrió acoso escolar

El abogado ferrolano Cristóbal Dobarro defendió los intereses de los demandantes

Redacción
29/01/2026 22:19
Dobarro es el abogado de la familia demandante
Cedida
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –TSXG– condena a la Xunta a indemnizar con 9.000 euros a la familia de un menor de la comarca de Santiago que sufrió acoso escolar y que, tras ponerlo en conocimiento de la administración, no obtuvo respuesta, según la sentencia.

Antes de ponerse en contacto con el doctor en Derecho y abogado especialista en Derecho administrativo Cristóbal Dobarro, los progenitores pusieron la situación en conocimiento del centro educativo, que tramitó un protocolo de acoso que determinó que “a persoa responsable das indagacións previas non detecta indicios de acoso escolar e polo tanto, non propón o inicio dun procedemento corrector á dirección do centro”. Con todo, el informe reconocía que el menor había sufrido burlas y agresiones físicas por parte de sus compañeros. Además, el niño no fue evaluado por un psicólogo, ni tampoco fue asistido por la persona designada por el centro como responsable de atención a la víctima. Tras ello, los padres acudieron a Inspección educativa y a la Consellería, pero no encontraron respuesta.

La sentencia del TSXG sobre el proceso contencioso-administrativo presentado concluye que “las medidas adoptadas por el centro no constituyeron una respuesta completa, suficientemente eficaz para contestar a la situación creada” y entiende que se produjo “un más que plausible déficit en la actuación de la Administración educativa a la hora de responder a la situación” durante el curso “capaz de generar en el ánimo del menor esos sentimientos a los que alude su informe psicológico y de condicionar que sus padres decidieran cambiarlo de centro en el siguiente curso”.

La letrada de la Xunta puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días. 

