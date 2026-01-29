Mi cuenta

La UDC homenajeará con música a Concepción Arenal en su aniversario

“Alma de xustiza” es el título de la composición de Miguel Brotóns que se estrenará el miércoles 4 de febrero

Redacción
29/01/2026 22:43
Asunción López Arranz.jpg
Asunción López Arranz será una de las ponentes del homenaje
Daniel Alexandre
La Universidade da Coruña homenajeará el próximo miércoles, 4 de febrero, a Concepción Arenal con motivo del 226º aniversario de su nacimiento en un acto que se desarrollará en el Campus Industrial de Ferrol a partir de las 19.00 horas y que incluirá, como momento central, el estreno de una composición de Miguel Brotóns que se titula “Alma de xustiza”.

El acto comenzará a las 19.00 horas y es abierto no solo a la comunidad universitaria, sino también a toda la ciudadanía que esté interesada. La soprano ferrolana Patricia Rodríguez y el pianista Alejo Amoedo, dos reconocidos especialistas en sus respectivas disciplinas, interpretarán tanto esta pieza inédita como otras dos también compuestas por Brotóns con anterioridad y ya estrenadas, las dedicadas a Gonzalo Torrente Ballester y a Ricardo Carvalho Calero en el vigésimo quinto aniversario de su muerte, en el primer caso, y con motivo de la dedicatoria del Día das Letras Galegas en el año 2020, en el segundo.

Antes del concierto, el mismo salón de actos que lleva el nombre de la pensadora, escritora y pionera del feminismo y la justicia social en España acogerá una mesa redonda sobre su figura y su legado en la que intervendrán la escritora Eva Ocampo y la profesora de la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol Asunción López Arranz, que analizarán la aportación de la intelectual ferrolana en aspectos como el trato en las cárceles o los derechos humanos.

La vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, destacó el trabajo de Miguel Brotóns, a quien definió como “o creador dunha extensa produción sinfónica –entre otras, también un pasodoble dedicado a Diario de Ferrol– e liderística que dialoga coa palabra de Concepción Arenal desde a sensibilidade musical contemporánea”.

El catedrático de música habría encontrado en este proyecto “unha maneira de devolverlle a voz á autora, de permitir que os seus principios de xustiza, igualdade, educación e humanidade resoen no presente a través dunha linguaxe sonora, profunda e vibrante”, en este caso a través de un fórmula, el lied, característica del Romanticismo alemán y pensada casi siempre para voz y piano. 

