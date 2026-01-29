Ferrol despide enero con un pleno especialmente tenso y con una gran afluencia de público

A la sesión acudieron numerosos bomberos con sus familias Daniel Alexandre

El palacio municipal de Ferrol acogió durante la tarde de hoy el pleno ordinario del mes de enero, una sesión especialmente tensa que estuvo marcada por el conflicto laboral que enfrenta al gobierno con el colectivo de bomberos. Y es que, ante la preocupación de que el debate entre los grupos desencadenase una situación de disputa, a la entrada del edificio consistorial se identificó a todos los asistentes y, en el caso concreto de estos profesionales, se les advirtió de que, de no mantenerse el orden, podrían llegar a imponerse sanciones a quien alborotase.

Esto, como manifestaron los propios bomberos, generó una sensación de malestar, afirmando su portavoz, Julián Vizoso, que generaba un enfrentamiento entre los propios funcionarios. Asimismo, al ser un pleno con muchas intervenciones particulares programadas –de las seis mociones que se iban a abordar, cinco fueron presentadas por vecinos o afectados– el número de personas entre el público fue notablemente elevado, hasta el punto de que muchos tuvieron que quedarse en la calle.

Cruce de acusaciones

La propuesta relativa al cuerpo de bomberos, impulsada de forma conjunta por los tres grupos de la oposición, fue la décimo primera de la sesión. Tras una intervención del portavoz del colectivo, Julián Vizoso, que expuso nuevamente las reivindicaciones de los afectados, llegó el turno de las formaciones. Durante sus respectivos turnos de palabra, los representantes del PSOE, BNG y Ferrol en Común recriminaron al gobierno local su negativa a mantener una reunión con estos funcionarios, así como su postura respecto a estos cuando los populares se encontraban en la oposición.

El nivel de público fue tan elevado que muchos tuvieron que esperar fuera Daniel Alexandre

Por parte del gobierno, la edila de Seguridade, Pamen Pieltain, fue la encargada de la réplica, siendo interrumpida en numerosas ocasiones cuando abordó las ratios del parque municipal, hasta el punto de tener que llamar al orden el alcalde, José Manuel Rey. A partir de este punto, el debate plenario se tornó en un cruce de acusaciones en el que el ejecutivo afeó al resto de formaciones el “uso político” de este conflicto –señalando que era un problema también presente en anteriores mandatos–, mientras que la oposición, por su parte, increpó a la concejala por “mentir” a la cara a los bomberos y sus familias, también presentes. Como era de esperar, la moción no salió adelante.

Seguridad vial

Otra de las propuestas que generó bastante expectación, pero que se saldó con el acuerdo unánime de los grupos, fue la presentada por el BNG relativa al estado del parque Pablo Iglesias, en el barrio de Esteiro. En este caso la interviniente fue Alicia Munín, presidenta de la ANPA del IES Sofía Casanova, que expuso las deficiencias que presentaba el parque, con caminos impracticables por las acumulaciones de barrio y los desperfectos que causaba el acceso de furgonetas al tanque de tormentas, así como por la falta de pintado de pasos de peatones en la zona, la mala iluminación o la avería de las luces de los semáforos en la avenida de As Pías.

De este modo, la oposición recriminó al gobierno local la falta de mantenimiento de este espacio, recordando que era un punto de unión entre Esteiro, O Inferniño y Ultramar y que fue durante el mandato 2011-2015 cuando se decidió instalar ahí el mencionado tanque. Así, si bien el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, explicó que las reparaciones estaban en marcha y que el repintado de la señalización horizontal se había pospuesto por las fuertes lluvias de las últimas semanas, el resto de agrupaciones exigieron actuaciones de urgencia, advirtiendo de que los estudiantes podían correr peligro.

Medidas preventivas

También generó cierto nivel de tensión, pero más reducido, la propuesta de Ferrol en Común relativa a los ataques de lobo que se han registrado durante las últimas semanas en la comarca, pero con especial incidencia en el entorno de la ciudad naval. Tras unas palabras del portavoz de los ganaderos, Alejandro Suárez, en las que volvió a insistir en que no se pedían medidas económicas, comenzó la exposición de los grupos. Curiosamente, fue en el seno de la propia oposición donde surgieron los desacuerdos, expresando socialistas y nacionalistas sus dudas sobre qué medidas podían tomarse ante esta situación –además de insistir ambos en que la auténtica responsable de la situación era la Xunta de Galicia–.

Ganaderos mostrando cómo habían quedado sus animales tras los ataques Daniel Alexandre

Así, tras una intervención de Pamen Pieltain en la que expresó su acuerdo con la moción –y su rechazo al auto del TSXG relativa a este punto, que prohibía las batidas–, volvió a tomar la palabra Jorge Suárez, que ante el descontento de sus compañeros de bancada reiteró que su formación rechazaba la caza de estos animales. En cualquier caso, a petición del BNG, la propuesta se votó por puntos, logrando la unanimidad en la necesidad de buscar una solución pero no en las potenciales medidas que se van a aplicar.

Otras mociones que también se abordaron en la sesión pero que no desataron el mismo nivel de conflicto fueron el establecimiento de un plan de control de especies invasoras, el cuidado del memorial a las víctimas del franquismo y la solicitud a la Xunta para que medie en el conflicto del transporte.