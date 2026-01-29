Mi cuenta

Diario de Ferrol

La Cámara de Comercio en Ferrol incorporará a más personal técnico

Anuncia la creación de la feria de empleo para mayores de 45 años en el mes de mayo, entre otras medidas

Redacción
29/01/2026 10:50
El comité ejecutivo del ente se reunió ayer en la sede de la calle María
El comité ejecutivo del ente se reunió este miércoles en la sede de la calle María
Cedida
Tras unos primeros meses de asentamiento después de la reapertura –se produjo en septiembre– de la sede, en la calle María, la Cámara de Comercio de A Coruña anuncia la ampliación de los servicios que presta al empresariado y personas emprendedoras de Ferrolterra con la organización de eventos y jornadas de formación. 

Así, el ente cameral que preside Antonio Couceiro reunió este miércoles a los miembros del comité ejecutivo para avanzar en el desarrollo de un plan de actuación específico para Ferrol que incluye, entre otras iniciativas, la celebración de una feria de empleo dirigida a personas mayores de 45 con el objetivo de mejorar su empleabilidad, ofrecerles recursos de orientación y ponerlas en contacto directo con las empresas. 

“El refuerzo de nuestra actividad en Ferrol responde a una apuesta clara por la proximidad y el equilibrio territorial”, aseguró el presidente, que anunció además que “en las próximas semanas” se incorporará nuevo personal técnico. 

La oficina del servicio está ahora en el edificio de la Cámara

El Polo de Emprendemento inicia una nueva etapa tras ayudar a crear más de 120 empresas en la zona

Así, a las dos empleadas con las que la Cámara reabrió el pasado mes de octubre las instalaciones que hasta el año 2013 habían acogido a su predecesora, la extinta Cámara ferrolana, se sumará en breve una tercera que ayudará a poner en marcha las nuevas iniciativas. 

En ese sentido, además de la feria de empleo para mayores de 45, la sede cameral está acogiendo estos días –finaliza este jueves– el curso “Finanzas para principiantes”, formación práctica orientada a proporcionar los conocimientos financieros básicos necesarios para analizar la viabilidad de proyectos y tomar decisiones con seguridad. 

Se trata de una acción que está incluida en el programa del Polo de Emprendemento, que, como se recordará, comparte espacio con la Cámara tras su traslado desde el CIS de A Cabana. 

A corto plazo se celebrará, también en las instalaciones de la calle María, un Encuentro del Sistema Local de Emprendimiento en el que se espera reunir a los “principales agentes del ecosistema emprendedor con el fin de fomentar la colaboración, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades”. 

La Cámara incide en que el plan de actuación para Ferrol está basado en la colaboración estrecha con el empresariado local, con “medidas concretas para fomentar la competitividad y la sostenibilidad del ecosistema económico de la comarca”. 

La entidad presta servicio a unas 56.000 empresas de 61 municipios de la provincia. Con la integración de la zona de Ferrol se incorporaron 10.500.

