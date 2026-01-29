Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanidad

Goteras en el Marcide, colas en el centro de salud de Narón o carencia de médicos, motivos que esgrime el BNG para movilizarse

Desde la formación se anima a los ciudadanos de esta Área Sanitaria a participar en la manifestación del domingo en Compostela en defensa de la sanidad pública

Montse Fernández
Montse Fernández
29/01/2026 16:32
RP local BNG sobre manifestación convocada por SOS Sanidade Pública
Un momento de la comparecencia de ayer en la sede del BNG local
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El BNG de Ferrolterra alertó en las últimas horas del “grave deterioro” que sufre la sanidad pública gallega y llamó a la ciudadanía asentada en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a movilizarse para defender “un sistema sanitario universal, digno e de calidade”. 

La responsable comarcal, Pilar Lozano, compareció junto a los diputados Xosé Manuel Golpe y Mon Fernández para denunciar la “falla de planificación, investimentos e recursos por parte da Xunta de Galicia”. Así, Lozano advirtió de que más de 360.000 personas “agardan actualmente por atención sanitaria en Galicia”, con demoras de hasta 20 días para una cita en la Atención Primaria y con listas de espera “crecentes para intervencións cirúrxicas”. 

Lozano también denunció que el gobierno del PP, presidido por Alfonso Rueda, “está a favorecer a sanidade privada desviando recursos públicos e pacientes cara ás multinacionais do sector” y al respecto recordó los audios del CEO de Ribera Salud, “que evidencian a prioridade dos beneficios económicos sobre a atención ás persoas”. 

Por su parte, Xosé Manuel Golpe detalló algunas carencias de esta Área Sanitaria como que en Monfero solo hay un pediatra un día a la semana; que en Pontedeume la espera para una cita con el médico de cabecera es de tres a siete días, mientras que en Ferrol se superan los once, subrayó. Apuntó también que en Cedeira faltan auxiliares de enfermería y el PAC “precisa reforzos urxentes”, como en el sadurniñés, donde “a cobertura médica é intermitente, deixando días sen atención”, aseveró. 

También explicó que en Narón “a saturación é extrema, con colas de até 70 persoas e falta de persoal médico, de enfermaría e administrativo”. Además, hizo alusión a “infraestructuras obsoletas” como en el CHUF, donde se ha de convivir con “goteiras e deficiencias estruturais que requiren actuación inmediata”. 

El diputado Mon Fernández puso el foco en las reivindicaciones del BNG en tanto que, subrayó, “son imprescindíbeis para garantir unha sanidade pública digna, universal e de calidade”. También invitó a la sociedad ferrolana a asistir a la manifestación del domingo en Santiago, que “non é a primeira nin será a última”, ya que, como afirmó, “a situación do sistema sanitario galego está a chegar a un punto límite, que require unha resposta social contundente”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

San Julián

Libre ya de andamios, los trabajos en la concatedral de San Xiao se centran en las escaleras de acceso al campanario
Montse Fernández
Uno de los encuentros promocionales del Camino Inglés en Argentina

El presidente de honor de la Asociación do Camiño Inglés promociona la ruta en Argentina
Montse Fernández
Capitanía Ferrol arriado de la bandera

Cancelan el acto de arriado de bandera por el mal tiempo
Montse Fernández
Presentación de Fabio González nuevo jugador del Racing de Ferrol

Fabio González, nuevo jugador del Racing de Ferrol: "No enamoro desde el principio, mi solidaridad y buen fútbol se van viendo día a día"
Miriam Tembrás