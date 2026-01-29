Goteras en el Marcide, colas en el centro de salud de Narón o carencia de médicos, motivos que esgrime el BNG para movilizarse

Un momento de la comparecencia de ayer en la sede del BNG local Jorge Meis

El BNG de Ferrolterra alertó en las últimas horas del “grave deterioro” que sufre la sanidad pública gallega y llamó a la ciudadanía asentada en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal a movilizarse para defender “un sistema sanitario universal, digno e de calidade”.

La responsable comarcal, Pilar Lozano, compareció junto a los diputados Xosé Manuel Golpe y Mon Fernández para denunciar la “falla de planificación, investimentos e recursos por parte da Xunta de Galicia”. Así, Lozano advirtió de que más de 360.000 personas “agardan actualmente por atención sanitaria en Galicia”, con demoras de hasta 20 días para una cita en la Atención Primaria y con listas de espera “crecentes para intervencións cirúrxicas”.

Lozano también denunció que el gobierno del PP, presidido por Alfonso Rueda, “está a favorecer a sanidade privada desviando recursos públicos e pacientes cara ás multinacionais do sector” y al respecto recordó los audios del CEO de Ribera Salud, “que evidencian a prioridade dos beneficios económicos sobre a atención ás persoas”.

Por su parte, Xosé Manuel Golpe detalló algunas carencias de esta Área Sanitaria como que en Monfero solo hay un pediatra un día a la semana; que en Pontedeume la espera para una cita con el médico de cabecera es de tres a siete días, mientras que en Ferrol se superan los once, subrayó. Apuntó también que en Cedeira faltan auxiliares de enfermería y el PAC “precisa reforzos urxentes”, como en el sadurniñés, donde “a cobertura médica é intermitente, deixando días sen atención”, aseveró.

También explicó que en Narón “a saturación é extrema, con colas de até 70 persoas e falta de persoal médico, de enfermaría e administrativo”. Además, hizo alusión a “infraestructuras obsoletas” como en el CHUF, donde se ha de convivir con “goteiras e deficiencias estruturais que requiren actuación inmediata”.

El diputado Mon Fernández puso el foco en las reivindicaciones del BNG en tanto que, subrayó, “son imprescindíbeis para garantir unha sanidade pública digna, universal e de calidade”. También invitó a la sociedad ferrolana a asistir a la manifestación del domingo en Santiago, que “non é a primeira nin será a última”, ya que, como afirmó, “a situación do sistema sanitario galego está a chegar a un punto límite, que require unha resposta social contundente”.