El presidente de honor de la Asociación do Camiño Inglés promociona la ruta en Argentina

Uno de los encuentros promocionales del Camino Inglés en Argentina

El presidente de honor de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés y senador por la provincia de A Coruña, Manuel Mirás Franqueira, ha estado desarrollando una intensa actividad de difusión de esta ruta de peregrinación en distintas ciudades de Argentina, entre ellas Córdoba y Buenos Aires.

El objetivo de esta acción es dar a conocer este itinerario de peregrinación a Compostela en el exterior, “reforzando os lazos culturais e institucionais arredor do Camiño de Santiago”, precisan desde la asociación.

Especialmente destacada fue la charla en el Centro Betanzos de Buenos Aires, por lo concurrida que resultó y en la que participaron también miembros de la Asociación de Amigos do Camiño Inglés de la ciudad y de Uruguay, que puso de manifiesto la dimensión del encuentro.

Mirás también habló del buen momento que vive la ruta hoy en día, después de haber sido relegada por muchos años.