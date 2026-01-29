El portugués Homem en Catarse vuelve a Ferrol para actuar en Cuerda Floja este sábado

Homem em Catarse Cedida

Cuerda Floja finaliza este sábado el mes de enero con una nueva propuesta musical, en este caso de un viejo conocido, el portugués Homem en Catarse, que actúa a partir de las 21.00 horas, con entrada gratuita, como de costumbre.

El buen sabor de boca que dejó en su anterior aparición ha llevado a la gerencia del local ferrolano a contratarlo de nuevo para mostrar un directo “inesquecible” basado en “unha paixón incrible coa guitarra nas mans que nos leva a universos como Explosions in The Sky, Durutti Column o Elliott Smith”, anuncia la sala.

Homem em Catarse se ha hecho un nombre en Portugal, con actuaciones en grandes festivales y también dentro del indie folk/dreamgaze europeo, con los discos “Sete fontes”, “Viagem interior”, “Sem palavras | Cem palavras” o el más reciente, “Catarse natural”.