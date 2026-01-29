Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El patrón mayor de Ferrol rechaza que “se politice” el problema de las toallitas en la ría

Este miércoles hubo un encuentro en el Concello entre Chacartegui y otros dos miembros del cabildo

Redacción
29/01/2026 10:41
Chacartegui, con la conselleira do Mar y el teniente de alcalde
Chacartegui, con la conselleira do Mar y el teniente de alcalde
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, rechaza la “politización” del último episodio de contaminación provocado por la aparición de ingentes cantidades de toallitas en la zona de O Pieiro, en el entorno de la EDAR de Cabo Prioriño. 

El portavoz de los mariscadores ferrolanos expresó su preocupación por la aparición recurrente de este material y recuerda que ya hubo episodios similares en 2019 y en 2022, “cuando en el Concello gobernaban otros partidos”. 

Así, insiste en que no va a ser “arma arrojadiza de nadie” y apunta en concreto al BNG, “que en todo este tiempo desde que se produjo el vertido ni siquiera ha llamado para preocuparse o preguntar”, a pesar de llevar el asunto al Parlamento. 

En ese sentido, el patrón mayor sí reconoce que existe “preocupación” en el sector por este problema y que en los últimos días se han celebrado diferentes reuniones con las administraciones para estudiarlo y encontrar la solución. 

Este miércoles, por ejemplo, hubo un encuentro en el Concello entre Chacartegui y otros dos miembros del cabildo y la junta general con ediles de diferentes áreas para proponer medidas. La primera será localizar el origen de ese vertido, señala el patrón mayor. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La compañía de la asociación cultural Cimbalaria, actuando en el centro cívico de Caranza, en el ciclo Domingos a Escena

Publicadas las bases del ciclo Domingos a Escena, que retoma en febrero el teatro gratuito en Caranza
Redacción
El comité ejecutivo del ente se reunió ayer en la sede de la calle María

La Cámara de Comercio en Ferrol incorporará a más personal técnico
Redacción
Un grupo de personas espera turno ante el quiosco que acaba de repartir el premio de la ONCE

Nuevo premio de la ONCE en Ferrol
Montse Fernández
Capilla de la Merced

Cien años de la capilla de la Merced que trazó Ucha: de fábrica de chocolate a escenario de Andrés do Barro y Juan Pardo
Marta Corral