El patrón mayor de Ferrol rechaza que “se politice” el problema de las toallitas en la ría

Chacartegui, con la conselleira do Mar y el teniente de alcalde Daniel Alexandre

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, rechaza la “politización” del último episodio de contaminación provocado por la aparición de ingentes cantidades de toallitas en la zona de O Pieiro, en el entorno de la EDAR de Cabo Prioriño.

El portavoz de los mariscadores ferrolanos expresó su preocupación por la aparición recurrente de este material y recuerda que ya hubo episodios similares en 2019 y en 2022, “cuando en el Concello gobernaban otros partidos”.

Así, insiste en que no va a ser “arma arrojadiza de nadie” y apunta en concreto al BNG, “que en todo este tiempo desde que se produjo el vertido ni siquiera ha llamado para preocuparse o preguntar”, a pesar de llevar el asunto al Parlamento.

En ese sentido, el patrón mayor sí reconoce que existe “preocupación” en el sector por este problema y que en los últimos días se han celebrado diferentes reuniones con las administraciones para estudiarlo y encontrar la solución.

Este miércoles, por ejemplo, hubo un encuentro en el Concello entre Chacartegui y otros dos miembros del cabildo y la junta general con ediles de diferentes áreas para proponer medidas. La primera será localizar el origen de ese vertido, señala el patrón mayor.