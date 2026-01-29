El derribo de dos bloques del cuartel de la Guardia Civil en Ferrol permitirá crear un aparcamiento
El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, visitó las obras, que habrán concluido a finales de abril
Las obras que se están acometiendo en el cuartel de la Guardia Civil en Ferrol permitirán destinar el suelo liberado tras la demolición de los bloques siete y ocho a una zona de estacionamiento para el uso de los trabajadores y trabajadoras de las instalaciones.
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó este jueves la sede acompañado por el jefe de la Comandancia de la Benemérita en la provincia, Fernando Pedreira, para comprobar el avance de unos trabajos que suponen una inversión de más de 321.000 euros y que estarán finalizados antes de que acabe el mes de abril, según anunció él mismo.
“Estas actuacións son fundamentais para mellorar as condicións de traballo dos axentes e reforzar a calidade do servizo público que a Garda Civil presta en Ferrolterra”, señaló el representante del Ejecutivo central en la provincia en el transcurso de la visita a las instalaciones de Catabois. En este caso, los trabajos se centrarán en la demolición de los dos bloques de viviendas del acuartelamiento que presentaban un importante deterioro estructural, explica la Subdelegación del Gobierno, que hacía totalmente inviable su restauración.
Por ello, explicó Julio Abalde, existía una “necesidade urxente” de “garantir a seguridade e a conservación das instalacións”, si bien reconoció que los planes de derribo se presentaron hace ya un tiempo ante la aparición de “graves patoloxías construtivas que non fixeron máis que agravarse”.
"Garantir a seguridade"
Los edificios demolidos son de bajo más dos plantas, con una superficie construida conjunta de 540 metros cuadrados. Además, como es obligatorio por ley, se retiró de manera controlada la cubierta de fibrocemento con amianto y se procederá al cierre de la parcela en los espacios resultantes, además de acometerse los trabajos necesarios para “garantir a estabilidade das medianeiras cos edificios lindeiros”.
Abalde asegura que la lucha contra el narcotráfico es “unha prioridade absoluta”
Abalde quiso subrayar también el trabajo de la Guardia Civil en Ferrolterra, una labor que recientemente ha dado éxitos como el de la operación “Lezna” en colaboración con la Agencia Tributaria y que ha permitido desmantelar un importante mercado de la droga en la comarca. En ese sentido, el subdelegado del Gobierno destacó la detención de cinco personas y la incautación de 31 kilos de cocaína y 135 de hachís, además de marihuana, ketamina, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, un golpe que, explicó Abalde, “supuxo un golpe decisivo á distribución de drogas na comarca, afectando directamente á estrutura de abastecemento e venda de estupefacientes”.
“A operación é o resultado dunha investigación complexa e prolongada que demostra a eficacia da coordinación entre a Garda Civil e a Axencia Tributaria, e a firmeza do Estado fronte ás organizacións criminais”, dijo Abalde, que incidió en que “a loita contra o narcotráfico é unha prioridade absoluta do Goberno porque afecta directamente á seguridade e á convivencia das nosa cidadanía”. l