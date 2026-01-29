Cien años de la capilla de la Merced que trazó Ucha: de fábrica de chocolate a escenario de Andrés do Barro y Juan Pardo

Carreño este miércoles, ante la capilla del Cristo que recuperó recientemente Jorge Meis

Con menos de nueve metros de ancho, encajonada entre el edificio histórico del colegio Tirso de Molina y un precioso inmueble con galerías levantado en el siglo XIX, la fachada de la capilla de la Merced estaba llamada a pasar desapercibida y perderse entre las ramas de los cedros que le dan sombra en la plaza de Amboage. Sin embargo, Rodolfo Ucha Piñeiro quiso que sus aires neogóticos, con pináculos y gablete, se abriesen paso en el imaginario ferrolano y llegasen a los cien años como aquel primer día, el 12 de diciembre de 1926.

Fraile mercedario y profesor de Historia, a César Carreño este centenario le ha pillado con tiempo suficiente como para bucear en archivos, planos y hemeroteca en el marco de una investigación que irá dando sus frutos a lo largo de todo este año 2026 en forma de conferencias, exposiciones y un sinfín de actividades que se están perfilando desde la gran comunidad mercedaria de Ferrol . Un colectivo que no solo engloba a religiosos, profesorado y alumnado, sino también a su cofradía, su movimiento juvenil y su orden tercera.

Fachada de la capilla, ubicada en la calle María, frente a Amboage Jorge Meis

La inauguración

Abriendo las puertas de una estancia que conoce al dedillo, Carreño desempolva antes de la visita algunos artículos de “El Correo Gallego” en los que se anuncia la inauguración y se detalla posteriormente la crónica de aquella jornada, que empezó con la bendición a las diez y media de la mañana y continuó con la procesión para trasladar al Santísimo desde la antigua capilla a la nueva, contando con la presencia del alcalde, Antonio Usero, y el capitán general del Departamento, Enrique Loño, entre otras autoridades civiles, religiosas y militares.

En la descripción, el periódico ferrolano ofrece todo lujo de detalles sobre la nueva iglesia, cuyo contratista fue el portugués Antonio Alfonso Vianca y el “maestro Francisco, como cariñosamente lo llaman los padres mercedarios”, quien dirigió la obra.

Detalle de la vidriera en la bóveda de la capilla, con la iconografía de los cuatro evangelistas Jorge Meis

Valoran que el coro es de “lo más moderno hasta ahora construido”, y que “en la bóveda estrellada del tramo central, en el mismo centro, se halla una estrella decorada con vidrieras policromadas por las cuales penetra a chorros la luz”. Asimismo, recoge “El Correo” las muchas felicitaciones que tuvieron los frailes y destaca que “el alma, real y verdadera, de la obra fue el fraile Luis Barros, padre superior”.

Antigua pero moderna

“Querían que estiveran os mellores”, sentencia Carreño, explicando que la capilla se levantó sobre una antigua fábrica de chocolate y, de hecho, se aprovecharon los muros de esta y después se le dio mayor altura. Ucha, tras haber conocido el hormigón armado en aquellos años y emplearlo tanto en el Casino Ferrolano primero como en la Pescadería después, también decidió que fuese uno de los materiales principales del templo mercedario, para el que escogió un estilo neogótico porque “cando se funda a Orde da Mercé, en 1218, o gótico era o que predominaba”. Jugó también con el modernismo y el eclecticismo, ligados a su escuadra y cartabón.

Plano original de la fachada de la capilla, firmado por Ucha en 1921 Cedida

El recorrido con Carreño ejerciendo de cicerone comienza en el altar, donde las cuatro grandes vidrieras fabricadas en Hércules, en A Coruña, acaparan la atención. Sobre ellas, desvela el investigador que están diseñadas por el artista y escenógrafo ferrolano Camilo Díaz Valiño —padre de Isaac Díaz Pardo—, e incide en que una, la que reproduce la iconografía de la Beata Esclaramunda de Mallorca, guarda en su composición una gran similitud con la mujer representada en el cartel que el autor realizó para pedir el voto al Estatuto de Galicia en 1936.

“Como curiosidade triste: tanto Díaz Valiño como Luis Barros, que eran moi amigos, morreron asasinados no 36, cada un por un bando diferente”, expone, enumerando después otros nombres propios a los que se les encargó la ornamentación y las imágenes de una capilla que, cuando abrió sus puertas, estaba completamente amueblada y equipada.

Vidriera de la Beata Esclaramunda Jorge Meis

El taller del compostelano José Rivas se encargó del retablo, un púlpito y los preciosos confesionarios que se conservan, pero también de las efigies de San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato y, por supuesto, del Cristo Redentor que, por su centenario, protagoniza este año el cartel de la Semana Santa ferrolana.

Los “cracks” de la época

“A imaxe da Virxe é anterior, de 1908, que é cando os mercedarios fundaron a primeira capela en Ferrol, que estaba onde está a sancristía. É obra de Miguel Castellanes, un catalán”, precisa. Las molduras, con motivos vegetales, las firmó el que era profesor de modelado de la Escuela de Artes y Oficios, Agustín López Mirás, y los Vía Crucis, que han llegado también a la actualidad, se fabricaron en los talles de Iturriza, en Bilbao.

Viacrucis centenario y fabricado en Bilbao Jorge Meis

En cuanto a las vidrieras del coro, que han tenido que protegerse por la parte que da a la fachada “porque algunha rompeu por culpa dalgún anormal que tiraba desde fóra cascos de botellas”, se fundieron con plomo en la Casa Bertrand de Barcelona, al tiempo que las lámparas llegaron de Sevilla.

En total, según las facturas que maneja Carreño, la capilla de la Merced costó unas 200.000 pesetas —sufragadas por donaciones y una inversión de la Orden mercedaria— de una época en la que un profesor, que estaban muy bien pagados, cobraba un salario de once, detalla.

“Xa só o retablo foron 7.000 e foi debaixo del onde colocaron a primeira pedra, cunha cápsula na que ía a acta de obra e un xornal da época, entre otras cousas”, rememora el profesor mercedario que, en los últimos meses, se empecinó en devolverle a la capilla del Cristo su estado original y derribar el tabicado que se le había hecho en los años sesenta, una recuperación que hace que luzca de nuevo más espaciosa y que las imágenes de la cofradía, como la Cautiva y Nuestro Padre Jesús en el Beso de Judas, puedan estar al culto.

No son las únicas obras que se han ejecutado en estos años, puesto que en la zona del colegio que está pegada, y había sido antes del centro escolar el Pazo de los García Hernández, tuvieron que ceder la zona porticada de su parte delantera y retranquearla para que las fachadas de la calle María fuesen alineadas.

Carreño mostrando el otro lado de la vidriera de la bóveda desde la bajocubierta Jorge Meis

Para ello, llamaron de nuevo a Ucha que, no solo “cortou coma unha tarta” el inmueble, sino que dejó su característica huella en los forjados de puertas y pasamanos, así como en azulejos y suelos de baldosas hidráulicas. Más recientemente, incide Carreño, se cambiaron las vigas del tejado y se restauraron las tejas.

Desde arriba, en el coro, el entramado de nervios verdes sobre blanco se admira de otra forma —se inauguró con una fachada blanca y gris, y paredes salmón en el interior— y recuerda el fraile que, entre otros alumnos ilustres, desde aquel mismo lugar cantaron dos de las voces gallegas con mayor proyección: Andrés do Barro y Juan Pardo.

Un año de celebración

El primer acto en el calendario festivo de la comunidad mercedaria será el próximo 21 de febrero, cuando habrá una eucaristía con posterior procesión extraordinaria por el centenario del Cristo Redentor, dando una vuelta a la plaza de Amboage.

Panorámica del interior de la capilla mercedaria Jorge Meis

Además, César Carreño enumera, sin querer desvelar demasiadas sorpresas, que se convocarán conciertos de todas las agrupaciones relacionadas con la Merced, como Acotaga, el Coro Mosaico y Concerto Tempo, al tiempo que el mercedario ferrolano José Anido dará una conferencia sobre la capilla y se abrirá una muestra que recogerá su historia, finalizando con un gran evento el propio día 12 de diciembre.