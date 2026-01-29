Cerca de un centenar de profesores secundan el encierro en San Xoán de Filgueira

Los docentes se encerraron este jueves en el colegio de San Xoán Daniel Alexandre

Un centenar de docentes participan desde la tarde de este jueves en un encierro organizado por los sindicatos CIG y STEG en el CEIP San Xoán de Filgueira para reclamar mejoras laborales y organizativas.

La movilización forma parte de un calendario de protestas con el que las formaciones convocantes quieren denunciar “a actitude despótica do conselleiro de Educación”. Alude a los “recortes en persoal, ausencia de desdobres prometidos e a necesidade de mellorar as condicións laborais do profesorado” en lo que tiene que ver con los horarios, ratios, la atención a las necesidades educativas o las retribuciones, entre otros aspectos.

La secretaria comarcal de la CIG-Ensino, Andrea Martíns también aludió a la problemática concreta que afrontan algunos colegios e institutos, como el centro en el que tiene lugar el encierro, que carece de PT, o la “non concesión” de una plaza de docente de Infantil que les correspondería por catálogo al CPI As Mirandas de Ares y CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume. La impartición de materias afines que “nada teñen que ver unha coa outra”, censura la CIG, “como Economía, Bioloxía, Xeoloxía e Música” en el IES Catabois constituyen también un ejemplo de lo que la central califica de “deterioro do ensino público”.

Por otro lado, critican las “carencias” en infraestructuras, como los pabellones en el IES Concepción Arenal y también en el instituto de Ferrol Vello, cuyo alumnado, recuerda, debe desplazarse a FIMO para poder recibir las clases de Educación Física.

“As promesas poden estar moi ben”, sostiene Martíns, “mais hai que executalas e nestes dous exemplos agora é a Consellería a que ten que investir diñeiro xa; non podemos agardar máis. Non estamos a pedir nada que non sexa xusto, queremos ter as ferramentas para poder dar un bo servizo público”.