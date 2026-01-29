Mi cuenta

Diario de Ferrol

Armada

Cancelan el acto de arriado de bandera por el mal tiempo

Estaba previsto que el desfile diera comienzo a las 18.20 horas de este jueves en las inmediaciones de la iglesia castrense

Montse Fernández
Montse Fernández
29/01/2026 15:53
Capitanía Ferrol arriado de la bandera
Casi todos los meses del año se escenifica esta acción en Capitanía para estrechar lazos entre la  Armada y su ciudad 
Daniel Alexandre
El Arsenal de Ferrol ha informado que se ven en la necesidad de cancelar el solemne arriado de bandera que cada final de mes escenifican en las inmediaciones del Palacio de Capitanía, y cuyo inicio estaba fijado para las 18.20 de esta tarde de jueves.

El motivo no es otro que la previsión de mal tiempo que se espera para las próximas horas. De hecho, desde Meteogalicia se ha activado una alerta naranja que derivará en roja en las primeras horas de este viernes. Asimismo, después de una mañana relativamente tranquila, se esperan chubascos tormentosos y granizo

En el  mar se aguardan olas de  más de cinco metros y vientos de fuerza 7-8 con rachas de  hasta 80 kilómetros por hora.

