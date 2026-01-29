Cancelan el acto de arriado de bandera por el mal tiempo

Casi todos los meses del año se escenifica esta acción en Capitanía para estrechar lazos entre la Armada y su ciudad Daniel Alexandre

El Arsenal de Ferrol ha informado que se ven en la necesidad de cancelar el solemne arriado de bandera que cada final de mes escenifican en las inmediaciones del Palacio de Capitanía, y cuyo inicio estaba fijado para las 18.20 de esta tarde de jueves.

El motivo no es otro que la previsión de mal tiempo que se espera para las próximas horas. De hecho, desde Meteogalicia se ha activado una alerta naranja que derivará en roja en las primeras horas de este viernes. Asimismo, después de una mañana relativamente tranquila, se esperan chubascos tormentosos y granizo.

En el mar se aguardan olas de más de cinco metros y vientos de fuerza 7-8 con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.