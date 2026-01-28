Vecinos de Recimil denuncian graves problemas de humedades

Mariluz y su marido Luciano con los escritos remitidos al Concello Jorge Meis

Un matrimonio residente en el barrio de Recimil, concretamente en el número 2 de la calle Mugardos, denunció esta semana los graves problemas de humedades que sufren desde hace años en su domicilio. “Fui al Ayuntamiento un centenar de veces, mandé escritos e incluso vino un técnico”, explica Mariluz, de 79 años, relatando que su marido, de 81, tuvo que reparar él mismo unas tejas rotas de la cubierta para detener la caída constante de agua dentro de su vivienda.

“Me dijo que tenía que esperar un poco. ¿A qué quiere que espere, al año que viene? Porque igual estoy muerta”, lamenta la afectada, que relata que ella tiene problemas de espalda y su esposo de corazón y que se están viendo agravados por esta situación. A modo de ejemplo, la vecina relata que en su habitación el aparato deshumidificador, con capacidad de diez litros, se llena en tan solo tres horas, algo que se hace evidente solo con ver el estado de paredes y techos.

Manchas de humedad en la ventana del cuarto de baño Jorge Meis

Y es que, a día de hoy, las humedades, que afectan a la práctica totalidad del domicilio, han pasado de ser manchas a una plaga de moho, al tiempo que se pueden observar grandes bolsas de agua debajo de la capa de pintura. “Parece que hay dinero para todo, para arreglar el campo de fútbol, para hacer cosas, menos para arreglar las casas”, lamenta, solicitando, como mínimo, una solución temporal, como podría ser una cubierta temporal de fibrocemento para el tejado.

Consultados sobre esta coyuntura, desde el área de Obras e Servizos se señaló que el Concello era consciente de esta situación y que la empresa responsable del mantenimiento de estos inmuebles ya está haciendo las primeras reparaciones.