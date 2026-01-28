Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Vecinos de Recimil denuncian graves problemas de humedades

El Concello afirma que es conocedor de la situación y que la empresa de mantenimiento ya está actuando

J. Guzmán
J. Guzmán
28/01/2026 18:29
Mariluz y su marido Luciano con los escritos remitidos al Concello
Mariluz y su marido Luciano con los escritos remitidos al Concello
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Un matrimonio residente en el barrio de Recimil, concretamente en el número 2 de la calle Mugardos, denunció esta semana los graves problemas de humedades que sufren desde hace años en su domicilio. “Fui al Ayuntamiento un centenar de veces, mandé escritos e incluso vino un técnico”, explica Mariluz, de 79 años, relatando que su marido, de 81, tuvo que reparar él mismo unas tejas rotas de la cubierta para detener la caída constante de agua dentro de su vivienda.

“Me dijo que tenía que esperar un poco. ¿A qué quiere que espere, al año que viene? Porque igual estoy muerta”, lamenta la afectada, que relata que ella tiene problemas de espalda y su esposo de corazón y que se están viendo agravados por esta situación. A modo de ejemplo, la vecina relata que en su habitación el aparato deshumidificador, con capacidad de diez litros, se llena en tan solo tres horas, algo que se hace evidente solo con ver el estado de paredes y techos.

Manchas de humedad en la ventana del cuarto de baño
Manchas de humedad en la ventana del cuarto de baño
Jorge Meis

Y es que, a día de hoy, las humedades, que afectan a la práctica totalidad del domicilio, han pasado de ser manchas a una plaga de moho, al tiempo que se pueden observar grandes bolsas de agua debajo de la capa de pintura. “Parece que hay dinero para todo, para arreglar el campo de fútbol, para hacer cosas, menos para arreglar las casas”, lamenta, solicitando, como mínimo, una solución temporal, como podría ser una cubierta temporal de fibrocemento para el tejado.

Consultados sobre esta coyuntura, desde el área de Obras e Servizos se señaló que el Concello era consciente de esta situación y que la empresa responsable del mantenimiento de estos inmuebles ya está haciendo las primeras reparaciones.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El jugador del Somozas, Juan Cambón, celebrando el tanto

Galicia liquida a Asturias en cuatro minutos (3-0)
Iago Couce
Participantes de la cita del pasado año

La resistencia sobre dos ruedas llega a Narón
Redacción
El ideal gallego

Condena en As Pontes por la “destrucción programada dun patrimonio de alto valor”
Redacción
Foto de familia del PSOE después del nombramiento

Nueva etapa en el PSOE de Cabanas, que incorpora a dos concejales
Redacción