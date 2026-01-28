Sigue en aumento la positividad del virus sincitial, provocando más de 60 hospitalizaciones

El próximo fin de semana se activará una campaña extraordinaria de vacunación

Siguen en aumento los ingresos como consecuencia del virus respiratorio sincigal (VRS), que alcanza ya en la cuarta semana del año (19 al 25 de enero) una positividad del 10,8%.

En estos últimos días han sido 41 los ingresos registrados en personas mayores de 60 años en toda Galicia y también aumentan las consultas de atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años.

Por otra parte, tal y como aconteció en pasadas jornadas, este fin de semana regresarán las sesiones extraordinarias de vacunación a los 14 hospitales del Sergas, entre ellos el Marcide. No obstante, quien así lo desee podrá participar en el ensayo clínico Sincigal, que permite conocer la efectividad de la vacuna contra este virus en población adulta llamando a la población adulta a vacunarse.

En Ferrolterra, hasta la fecha, se han superado los 2.500 ciudadanos que han participado en el estudio, cifra que se espera siga aumentando.