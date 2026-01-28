Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Preestreno

Sean Baker, mejor director en los Oscar 2025, en directo en Ferrol para el preestreno en el Duplex Cinema

"La chica zurda" es la película que se proyectará en primicia este mismo miércoles 28

Redacción
28/01/2026 13:05
La película parte de la historia de una madre soltera y sus dos hijas
La película parte de la historia de una madre soltera y sus dos hijas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Esta tarde se preestrena en el Duplex Cinema “La chica zurda”, que fue escrita, montada y producida por Sean Baker, ganador en los Oscar 2025 a mejor dirección por “Anora”. Este profesional estará presente en el pase especial, que dará inicio a las 19.30 horas, en un coloquio online junto a la directora del film, Shih-Ching Tsou, colaboradora habitual del anterior.

Con este encuentro a distancia se cumple una de las innovaciones en las que se estaba trabajando desde la sala, que ya posee los medios técnicos para posibilitar estas conexiones.

“La chica zurda”, finalista en los Oscar como Mejor Película Internacional, hace protagonistas a tres generaciones de una misma familia, marcadas por creencia tradicional que discriminaba a los zurdos.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Drogas, dinero y otros elementos intervenidos durante la operación en la ciudad naval

Cocaína a domicilio en patinete: más de 10.000 dosis incautadas en Ferrol dentro de la operación "Oxford"
Redacción
Imagen de una exposición realizada por el Grupo Bazán

Las fotografías de Grupo Bazán ilustran las variantes del silencio
Redacción
concerto conmemorativo do falecemento de Gonzalo Torrente Ballester

El Concello de Ferrol rinde homenaje, con flores y con música, a Gonzalo Torrente Ballester
Redacción
Imagen de archivo del Desfile de Entroido de As Pontes

Más de 7.000 euros en premios en el Entroido pontés
Redacción