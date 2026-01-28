Sean Baker, mejor director en los Oscar 2025, en directo en Ferrol para el preestreno en el Duplex Cinema

La película parte de la historia de una madre soltera y sus dos hijas Cedida

Esta tarde se preestrena en el Duplex Cinema “La chica zurda”, que fue escrita, montada y producida por Sean Baker, ganador en los Oscar 2025 a mejor dirección por “Anora”. Este profesional estará presente en el pase especial, que dará inicio a las 19.30 horas, en un coloquio online junto a la directora del film, Shih-Ching Tsou, colaboradora habitual del anterior.

Con este encuentro a distancia se cumple una de las innovaciones en las que se estaba trabajando desde la sala, que ya posee los medios técnicos para posibilitar estas conexiones.

“La chica zurda”, finalista en los Oscar como Mejor Película Internacional, hace protagonistas a tres generaciones de una misma familia, marcadas por creencia tradicional que discriminaba a los zurdos.