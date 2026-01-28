Peixes Niki capea el temporal ofreciendo más de 40 kilos de producto fresco local

El establecimiento de Peixes Niki esta jornada de miércoles Jorge Meis

El tiempo no está dando respiro y eso no solo se deja ver en las calles de la ciudad naval, sino también en el producto fresco que llega al mercado de A Magdalena, donde los mostradores están a media asta, pero eso sí, rebosando calidad.

Sin embargo, las tenderas ya saben capear estas situaciones, y expositores como el de Peixes Niki demuestran que las borrascas no van a ser quienes ganen este pulso. A pesar de que la semana pasada hubo que bajar la verja un día “porque no había producto”, o al menos no uno que cumpliese los estándares de calidad que Rocío Soto, la gerente de este puesto, quiere ofrecer a sus clientes. Entre pescado y marisco se trajo desde la ciudad herculina unos 40 kilogramos de frescos la jornada del miércoles que hicieron las delicias de aquellos que se acercaron por la plaza de Ucha.

“Tuvimos productos que trabajamos mucho habitualmente, como la merluza, el gallo, la parrochita o el salmón”, enumera esta empresaria que, al mismo tiempo, echa en falta otros manjares de temporada “que tenemos de forma habitual”, como pueden ser los bacaladitos o el lenguado, “que alguno hubo en la lonja; lo que pasa es que los precios se desfasaron”, explica. Y es que la incertidumbre que están generando las diversas borrascas sobre las costas gallegas ha provocado sobrecosto. “Tienes que pagar muy caro el producto si quieres traerlo para casa, porque para todos no va a haber”, asegura la gerente de Peixes Niki, que empieza su jornada a las 02.30 horas para llegar a las pujas matutinas para que después Ferrol pueda disfrutar de una plaza rebosante.

Y, teniendo en cuenta este contexto, aún tiene más valor que en la urbe tampoco faltase el marisco. Sin embargo, Soto, que como sus compañeros de profesión espera que el tiempo amaine, tiene en la mira las jornadas en las que se traía aproximadamente 200 kilos de frescos por día a la ciudad naval.