Armada

Nuevo arriado de bandera en el Palacio de Capitanía

A las 18.25 horas de este jueves se formará la Sección de Honores junto a la Banda del Tercio Norte en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco

Redacción Ferrol
28/01/2026 16:09
Capitanía arriado
La banda del Tercio Norte durante el desfile del pasado mes de noviembre
Daniel Alexandre
El Palacio de Capitanía acoge esta tarde un nuevo arriado de bandera y formación de honores 

Como acontece cada final de mes, la Armada vuelve a estrechar lazos con la ciudad por medio del tradicional arriado de bandera, que tendrá lugar este jueves por la tarde, a las 18.40 horas, frente al edificio del Palacio de Capitanía. 

La ceremonia estará presidida en esta ocasión por el capitán de fragata José Manuel de Mata Hervás. Sobre las 18.25 horas formará la Sección de Honores en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco, junto con la Banda de Música del Tercio Norte, que iniciarán recorrido hasta Capitanía.

