Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Recogida de firmas

Más de 1.000 firmas apoyan renombrar el Auditorio de Ferrol como “Álvaro Lamas”

Una petición en la plataforma Change.org propone rendir tributo al maestro de la steel guitar ferrolano

Redacción
28/01/2026 18:59
La imagen que acompaña la recogida de firmas ilustra cómo podría ser el auditorio municipal
La imagen que acompaña la recogida de firmas ilustra cómo podría ser el auditorio municipal
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

“El legado musical de Álvaro Lamas y su aportación a la cultura gallega y española merecen ser eternamente reconocidos”, reza la petición que está circulando por las redes a través de la plataforma Change.org. Esta recogida de firmas, que ya supera las 1.000 aportaciones, se realiza con el objetivo de homenajear al guitarrista ferrolano, fallecido este enero, identificando con su nombre el Auditorio de Ferrol.

Tal como refleja el texto que apoya la iniciativa, con el cambio no solo se rinde tributo a un músico pionero con la steel guitar, y que en la etapa que se integró en Los Limones tuvo un papel crucial en la expansión del pop a nivel estatal, sino que además serviría para destacar su importancia como referente para generaciones posteriores.

Particularmente, Lamas influyó en músicos de Ferrol, una tierra que amaba, por lo que renombrar las instalaciones como “Auditorio Álvaro Lamas” constituiría “un tributo apropiado que rendiría justicia a sus logros e impacto cultural”, apunta la petición.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El jugador del Somozas, Juan Cambón, celebrando el tanto

Galicia liquida a Asturias en cuatro minutos (3-0)
Iago Couce
Participantes de la cita del pasado año

La resistencia sobre dos ruedas llega a Narón
Redacción
El ideal gallego

Condena en As Pontes por la “destrucción programada dun patrimonio de alto valor”
Redacción
Foto de familia del PSOE después del nombramiento

Nueva etapa en el PSOE de Cabanas, que incorpora a dos concejales
Redacción