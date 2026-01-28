Más de 1.000 firmas apoyan renombrar el Auditorio de Ferrol como “Álvaro Lamas”

La imagen que acompaña la recogida de firmas ilustra cómo podría ser el auditorio municipal Cedida

“El legado musical de Álvaro Lamas y su aportación a la cultura gallega y española merecen ser eternamente reconocidos”, reza la petición que está circulando por las redes a través de la plataforma Change.org. Esta recogida de firmas, que ya supera las 1.000 aportaciones, se realiza con el objetivo de homenajear al guitarrista ferrolano, fallecido este enero, identificando con su nombre el Auditorio de Ferrol.

Tal como refleja el texto que apoya la iniciativa, con el cambio no solo se rinde tributo a un músico pionero con la steel guitar, y que en la etapa que se integró en Los Limones tuvo un papel crucial en la expansión del pop a nivel estatal, sino que además serviría para destacar su importancia como referente para generaciones posteriores.

Particularmente, Lamas influyó en músicos de Ferrol, una tierra que amaba, por lo que renombrar las instalaciones como “Auditorio Álvaro Lamas” constituiría “un tributo apropiado que rendiría justicia a sus logros e impacto cultural”, apunta la petición.