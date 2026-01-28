Los bomberos de Ferrol vuelven al pleno de la mano de una moción conjunta de la oposición

Bomberos y representantes de los grupos de la oposición durante la rueda de prensa J.G.

El conflicto laboral que desde el pasado mes de diciembre enfrenta al colectivo de bomberos con el gobierno local a raíz de las valoraciones reflejadas en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) será abordado mañana por la tarde en el pleno ordinario de enero gracias a una moción conjunta de los grupos de la oposición.

Así, el portavoz de estos profesionales, Julián Vizoso, acompañado de representantes de las tres formaciones y una treintena de bomberos, ofreció esta mañana una rueda de prensa para exponer sus reivindicaciones antes del encuentro plenario. De este modo, Vizoso Romero insistió en que la principal reclamación de los afectados es el mantener una nueva reunión con el alcalde, José Manuel Rey –la cual se solicitó primero en septiembre y luego en diciembre–, aclarando que ya habían tenido tres anteriormente con él y que no se buscaba negociar de forma individual en la misma.

De igual forma, el portavoz recordó que los problemas de la RTP –que, insistió, era la misma de hace veinte años– radicaban en la necesidad de establecer un cambio de organigrama, como el propuesto por el propio jefe del servicio, y en las valoraciones. Respecto al primer punto, el colectivo reivindica un incremento en el número de sargentos para que siempre haya un mando en activo –lo que supondría aumentar la plantilla en cuatro efectivos, hasta los 59–. En cuanto al segundo, relata que en la RTP se valoró con 30 puntos, de un máximo de 40, la peligrosidad, pero que el esfuerzo físico y en condiciones ambientales solo se alcanzaron cinco en cada uno –que aumentaron a diez tras resolverse las alegaciones–.

Por otra parte, en relación al número de bajas actuales –que Vizoso no cifró– y que, en la práctica, están dejando sin efectivos al servicio como los propios profesionales denunciaron por las redes, el portavoz explicó que era una situación derivada de su decisión de no hacer horas extraordinarias. En este sentido, el representante insistió en que, en condiciones normales, los bomberos aceptan continuar con su labor, por ejemplo, con gripe o con una lesión leve, o, en su defecto, su ausencia se cubre con servicios a mayores, pero que en el marco del conflicto actual no lo consideran aceptable.

Xunta de Persoal

Por otro lado, la Xunta de Persoal, a través de un comunicado, ha querido ofrecer su visión del conflicto, incidiendo en la necesidad de aclarar algunos puntos del mismo “que están a pasar desapercibidos no debate público”. De esta forma, señala, en relación a la reivindicación de más efectivos para el cuerpo, que en las alegaciones únicamente se solicitaron plazas de mando, lo que reduciría el número de profesionales “na rúa”. En cuanto a las mejoras de la RTP, defiende que el actual documento incluye una reclasificación del cuerpo de la escala C2 a C1 y una subida en el Complemento de Destino.

Asimismo, el organismo vuelve a reiterar su condición de único interlocutor válido por Ley para la negociación –insistiendo en que debe hacerse a través de la Mesa correspondiente–, además de recordar que se ha presentado un recurso de reposición para blindar los salarios de los conductores que pierden poder adquisitivo.